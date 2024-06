Eni ospita la mostra sull'evoluzione dell'energia “Energie Contemporanee”

Eni: il 1° appuntamento del progetto “Arte del Gazometro” è l’esposizione “Energie Contemporanee”

Eni ha inaugurato la prima esposizione del progetto “Arte del Gazometro”, volto a portare anche l’arte all’interno del Complesso già dedicato all’innovazione del Gazometro Ostiense. Questa iniziativa diventerà un format stagionale che di anno in anno promuoverà collaborazioni con artisti sempre nuovi. La prima mostra, inaugurata il 2 giugno, si intitola “Energie Contemporanee” ed è stata ideata e curata da Spazio Taverna - progetto curatoriale fondato da Ludovico Pratesi e Marco Bassan nel 2020. Sarà possibile visitare l'esposizione fino al 30 ottobre 2024, durante le giornate di apertura al pubblico organizzate da Eni in collaborazione con il FAI – Fondo Ambiente Italiano, al piano -1 del Gazometro 3.

Eni, società integrata dell’energia con un ruolo di primo piano nel garantire la sicurezza energetica e avamposto della transizione attraverso la decarbonizzazione dei propri processi e prodotti, crede fermamente nel ruolo dell’innovazione. Pertanto, non solo investe nella ricerca e nello sviluppo di tecnologie in grado di accelerare l’evoluzione del settore, ma cerca anche di facilitare l’incontro e la collaborazione tra innovatori di ogni campo. In questo contesto, il Complesso del Gazometro Ostiense, proprietà immobiliare di Eni situato in una area di Roma dal grande valore urbanistico, ne rappresenta un esempio virtuoso.

L’esposizione “Energie Contemporanee” - che fa parte di un filone della storia dell’arte che individua, nei luoghi espositivi non tradizionali come il Gazometro, occasioni per sperimentare e offrire ai visitatori delle prospettive inusuali - reinterpreta il concetto di energia legato al Ventesimo secolo, concentrando l’intera produzione artistica sottoterra, dove le sculture e le installazioni degli artisti proiettano i visitatori in un orizzonte temporale indistinto.

“Energie Contemporanee” è ispirata a Contemporanea, la grande manifestazione curata da Achille Bonito Oliva e allestita dall’architetto Piero Sartogo nel parcheggio sotterraneo di Villa Borghese nel 1974. L’iniziativa ne ripropone l’allestimento, con la suddivisione degli spazi espositivi in modo da creare una serie di box dove gli artisti espongono le opere, con un'illuminazione che segue l’andamento della luce solare.

Gli artisti presenti in mostra sono: Camilla Alberti, Giulio Bensasson, Benni Bosetto, Ambra Castagnetti, Giovanni Chiamenti, Numero Cromatico, Binta Diaw, Federica Di Pietrantonio, Clarissa Falco, Andrea Mauti, Lucas Memmola, Lulù Nuti, Katya Ohii, Iacopo Pinelli, Matilde Sambo, Alberto Scodro, Agnes Questionmark.

Il Complesso del Gazometro Ostiense ospita già ROAD – Rome Advanced District (distretto dell’innovazione), Joule (la Scuola di Impresa di Eni), ZERO (acceleratore clean-tech del Fondo Nazionale Innovazione) e “Eni 2050 Lab” (il nuovo polo dedicato alle tecnologie di punta dell’area Ricerca e Sviluppo della società). Inoltre, nei prossimi mesi si terranno altri eventi, come Videocittà e Maker Faire Rome – The European Edition.