Enel, nel primo trimestre 2024 utile netto in crescita del 44% a € 2,2 mld

Enel, risultati primo trimestre 2024: utile netto ordinario sale a 2,2 miliardi di euro. EBITDA ordinario a 6,1 mliliardi di euro (+11,6%)

Il Consiglio di Amministrazione di Enel (“Enel” o la “Società”), presieduto da Paolo Scaroni, ha esaminato e approvato il resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2024. “I solidi risultati del primo trimestre 2024 confermano l’efficacia delle azioni manageriali intraprese con il Piano Strategico 2024-2026, nonché la resilienza del nostro modello di business in tutti i Paesi di presenza. Anche nei prossimi mesi, Enel continuerà a perseguire con grande disciplina un’allocazione selettiva del capitale, massimizzando efficienza ed efficacia della gestione, nonché la sostenibilità finanziaria e ambientale. Siamo pertanto fiduciosi di raggiungere tutti i nostri obiettivi per il 2024, inclusa la riduzione del debito netto di Gruppo, che già oggi è sceso a 54 miliardi di euro considerando anche le dismissioni ormai in fase di finalizzazione. L’ottima performance del primo trimestre ci fornisce ampia visibilità anche sulla conferma della politica di remunerazione degli azionisti presentata nel Capital Markets Day di Novembre 2023”, ha commentato il CFO di Enel Stefano De Angelis.

I ricavi del primo trimestre 2024 sono pari a 19.432 milioni di euro, in diminuzione di 6.982 milioni di euro (-26,4%) rispetto al primo trimestre 2023. Il decremento è principalmente attribuibile ai minori ricavi della Generazione Termoelettrica per la progressiva discesa dei prezzi nei periodi a confronto, nonché per effetto dei minori volumi di energia elettrica prodotti da fonte termoelettrica, principalmente in Italia e Spagna, e alla riduzione dei ricavi dei Mercati Finali per le minori quantità vendute di energia elettrica e di gas in un regime di prezzi medi decrescenti, principalmente in Italia e Spagna; tali effetti sono stati parzialmente compensati dall’aumento dei ricavi da vendita di energia elettrica in America Latina, principalmente in Colombia, Perù e Brasile.

Si registra un aumento dei ricavi di Enel Green Power (435 milioni di euro), per effetto delle maggiori quantità prodotte e vendute da fonte idroelettrica e solare prevalentemente in Italia, Spagna e Cile e dei ricavi di Enel Grids, principalmente per gli effetti positivi connessi agli adeguamenti tariffari in Italia e Spagna, solo parzialmente compensati dalla rilevazione, nel 2023 in Brasile, di un provento per fine concessione della società di trasmissione Enel CIEN.

I ricavi del primo trimestre 2024 derivanti dalla sola generazione termoelettrica e inclusi nei risultati della Generazione Termoelettrica sono pari a 1.790 milioni di euro, con una diminuzione di 2.474 milioni di euro (-58%) rispetto all’analogo periodo del 2023. In particolare, i ricavi attribuibili alle attività di generazione a carbone del primo trimestre 2024 si attestano all’1% dei ricavi totali rispetto al 5% del primo trimestre 2023. I ricavi del primo trimestre 2024 e dell’analogo periodo del 2023 non includono componenti non ordinarie.

Il margine operativo lordo ordinario (EBITDA ordinario) del primo trimestre 2024 ammontamilioni di euro, in aumento di 631 milioni di euro rispetto al primo trimestre 2023 (+11,6%) per il contributo delle diverse unità di business e geografie. Si segnalano in particolare i positivi risultati derivanti dalla gestione operativa dei business integrati (Enel Green Power, Generazione Termoelettrica e Mercati Finali), pari a 776 milioni di euro, nonché del miglioramento del margine delle attività di Enel Grids se si escludono gli effetti delle variazioni di perimetro rispetto all’analogo periodo del 2023.

In particolare, il margine operativo lordo ordinario (EBITDA ordinario) dei business integrati nel primo trimestre 2024 è pari a 4.074 milioni di euro, in aumento per effetto prevalentemente della maggiore produzione di energia da generazione rinnovabile (+2,8 TWh), soprattutto per l’incremento della produzione da fonte idroelettrica in Italia, Spagna e Cile, nonché dell’ottimizzazione dei costi di approvvigionamento che ha contribuito anche al miglioramento dei margini dei Mercati Finali principalmente in Italia e Spagna. Tali effetti hanno più che compensato i minori margini della generazione termoelettrica dovuti alle minori quantità prodotte e ai prezzi decrescenti delle commodity energetiche.

Il margine operativo lordo ordinario (EBITDA ordinario) di Enel Grids è pari a 2.060 milioni di euro, in diminuzione di 151 milioni di euro rispetto al primo trimestre 2023, essenzialmente per effetto della variazione di perimetro nei due periodi a confronto, derivante dalla cessione delle attività di distribuzione in Romania, e dell’indennizzo di fine concessione ricevuto nel primo trimestre 2023 da Enel CIEN, società di trasmissione in America Latina. Al netto di tali componenti, il margine operativo lordo ordinario di Enel Grids registra un incremento di 163 milioni di euro, principalmente dovuto agli adeguamenti tariffari in Italia, America Latina e Spagna.

Il risultato operativo (EBIT) del primo trimestre 2024 ammonta a 4.001 milioni di euro, in aumento di 1.050 milioni di euro (+35,6%) rispetto all’analogo periodo del 2023. La variazione è da ricondurre principalmente al positivo andamento dei risultati derivanti dalla gestione operativa, che ha più che compensato i maggiori ammortamenti delle attività materiali e immateriali rilevati nel corso del primo trimestre 2024, a seguito degli investimenti realizzati nell’esercizio precedente.

Nei primi tre mesi del 2024, il risultato netto ordinario del Gruppo ammonta a 2.180 milioni di euro, con un incremento di 668 milioni di euro rispetto all’analogo periodo del 2023 (+44,2%). L’andamento positivo della gestione operativa ordinaria, l’ottimizzazione della gestione finanziaria e la minore incidenza delle interessenze dei terzi sul risultato netto ordinario hanno più che compensato il maggior onere fiscale dovuto al miglioramento dei risultati economici.

Gli investimenti ammontano a 2.587 milioni di euro nel primo trimestre 2024, in diminuzione di 286 milioni di euro rispetto all’analogo periodo del 2023 (-10%). Gli investimenti effettuati nel periodo sono concentrati in particolare in Enel Grids (1.319 milioni di euro, 51% del totale) e in Enel Green Power (907 milioni di euro, 35% del totale). La riduzione rispetto al primo trimestre 2023 è principalmente da ricondurre a una migliore focalizzazione degli investimenti, in linea con le priorità del Piano Strategico 2024-2026, e al sostanziale completamento delle attività nei sistemi di accumulo di energia a batteria in Italia.Risultano in aumento gli investimenti in Enel Grids in Italia, Cile, Colombia, Spagna e Argentina e nei Mercati Finali, principalmente nella mobility in Italia e nel retail in Italia e Spagna.