Mediolanum, buone notizie per gli azionisti: si gonfia la cedola. Doris: "Mps-Mediobanca? Sorpresa"

Mediolanum: 1,12 mld utile 2024 (+36%), dividendo di 1 euro

Mediolanum ha chiuso il 2024 con un utile netto di 1,12 miliardi di euro (+36%), un patrimonio amministrato di 138,49 miliardi e con impieghi alla clientela per 17,62 miliardi. Il Cet1 a fine anno era pari al 23,7%. La raccolta di gennaio, invece, è stata pari a 863 milioni. La cedola proposta è di 1 euro per azione, per un monte dividendi pari a 737 milioni, il 42% in più rispetto al 2023. L’importo è composto da un acconto di 0,37 euro per azione distribuito a novembre scorso e da un saldo di 0,63 per azione.

Per il 2025 Mediolanum prevede una raccolta netta in risparmio gestito ancora molto sostenuta, con volumi simili al 2024, mentre il dividendo 2025 è stimato in crescita rispetto al dividendo base 2024 di 0,75 euro. “È per me un onore e un grande orgoglio presentare oggi i risultati eccellenti conseguiti da Banca Mediolanum nel 2024. Mi soffermo in particolare su tre dati record: l'utile di esercizio che raggiunge 1,12 miliardi di euro in crescita del 36% rispetto al 2023, l’ammontare complessivo raggiunto dalle masse amministrate pari a 138,5 miliardi di euro e la customer base ormai prossima ai due milioni. Sono risultati che si spiegano anzitutto nella nostra capacità, nonostante il continuo susseguirsi di scenari incerti e mutevoli, di tener fede alla nostra impostazione strategica che seguiamo da sempre, ossia di proporci alle famiglie come interlocutori unici e di fiducia per tutti i loro bisogni finanziari”, dichiara l’amministratore delegato Massimo Doris.

“Risultati che coerentemente trovano poi ragione nella forza strutturale del nostro modello competitivo che, mai come nel 2024, ha espresso tutte le proprie potenzialità, con una capacità di raccolta di risparmio senza precedenti: un flusso totale netto pari a 10,4 miliardi di euro e soprattutto una componente di risparmio gestito pari a 7,6 miliardi di euro. Grazie a questi risultati economici il consiglio d’amministrazione proporrà all’assemblea degli azionisti la distribuzione di un dividendo pari a 1 euro per azione”, aggiunge Doris.

"Per quanto riguarda la raccolta netta, gennaio è partito bene, ma è un po' difficile dire adesso cambiamo la guidance". Così l'amministratore delegato di Mediolanum, Massimo Doris, durante la call di accompagnamento ai risultati 2024 dell'istituto, rispondendo a chi gli chiedeva se visti i risultati dell'anno appena trascorso potesse essere ipotizzabile un cambio nella guidance.

Al 31 dicembre 2024, la raccolta netta totale di Banca Mediolanum è stata positiva per 10,44 miliardi di euro, in aumento del 46%, mentre la raccolta netta gestita ha raggiunto 7,64 miliardi di euro, in crescita del 91% rispetto allo scorso anno. Entrambi i risultati rendono il 2024 il miglior anno della storia di Banca Mediolanum: "Certo è -afferma Doris- che se ripetessimo i dati del 2024, come si dice, mi leccherei i gomiti; rifare questi risultati sarebbe veramente straordinario". In ogni caso "il nostro obiettivo è ripetere i dati del 2024, ammettendo che l'andamento dei mercati sia un andamento normale. Perché se i mercati dovessero fare un -20 diventerebbe impossibile. Diciamo che se il mercato avrà un andamento normale, è qualche cosa che possiamo aspettarci".

Le commissioni nette hanno raggiunto 1,17 miliardi, in crescita del 13% anno su anno, grazie al positivo andamento dei mercati e al significativo contributo della raccolta netta gestita: "Per quanto riguarda le commissioni - avverte Doris - escludendo quelle di performance, perché anche se i mercati dovessero salire bene anche nel 2025, trovo veramente difficile che facciano un altro anno come il 2024 subito, direi che aspettarci altri 350 milioni in commissioni di performance nel 2025 lo vedo un po’ utopistico, guardando invece alle commissioni ricorrenti, quello si, possiamo aspettarci una crescita. Sempre, ripeto, che i mercati non facciano -20 -30". Del resto, spiega, "le masse medie al 1 gennaio di quest'anno sono più alte del 1 gennaio dell'anno scorso e oltretutto contiamo di aggiungere raccolta netta gestita durante l'anno, quindi di aumentarla ancora di più. Quindi le commissioni ricorrenti le prevediamo assolutamente in crescita".

Mediolanum: Doris, "Ops Mps-Mediobanca? Non me l'aspettavo, è stata sorpresa per tutti"

L'ops lanciata da Mps su Mediobanca è stata un'operazione inaspettata per l'amministratore delegato di Banca Mediolanum, Massimo Doris che, rispondendo alle domande dei giornalisti nella call di accompagnamento ai risultati 2024 dell'istituto, ha detto: "Io non me l'aspettavo, come penso nessun altro sul mercato; è stata una bella sorpresa".

E a chi gli chiede se questo potrebbe dare il via ad altre possibile mosse, da parte di altri soggetti, risponde: "Può darsi, visto il dominio di operazioni che è partito, non mi sento di escluderlo". Anche se la politica di Mediolanum sembra rimanere al di fuori da certe logiche: "Noi -conferma Doris- non stiamo guardando a queste cose".