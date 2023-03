Fisco, Iva zero su beni primari e al 10% sull'acqua. Polemica sulle sanzioni

Governo Meloni verso l'Iva zero sui beni primari e al 10% sull'acqua minerale

"Abbiamo quattro aliquote Iva. Quella del 4% non la si può toccare, quelle del 5 e del 10 sì". Lo ha detto il viceministro dell'Economia Maurizio Leo intervistato dal Sole 24 Ore in merito ai prodotti che potrebbero essere contemplati nell'Iva zero nell'ambito della riforma fiscale. "Oggi una bottiglia d’acqua ha il 22%, si può riportare al 10%. Si può rivisitare l’aliquota della carne e del pesce. O ancora pensare a un’aliquota zero per i prodotti dell’infanzia o per beni di prima necessità", ha aggiunto.

Entra nel dettaglio La Stampa: "Altro tema delicato, la cosiddetta potatura delle detrazioni, oltre 620 per un controvalore che l’Agenzia delle entrate stima in circa 82 miliardi. Per questa via il governo conta di ricavare le risorse necessarie per ridurre da 4 a 3 le aliquote dell’Irpef". E sempre la Stampa: "Leo, al riguardo, parla di «potatura intelligente» delle detrazioni, mantenendo salve quelle per interessi, spese mediche e istruzione. «Sulle tax expenditures dobbiamo concentrarci sulla parte di imposte dirette, in cui abbiamo deduzioni, detrazioni e crediti di imposta», ha aggiunto il viceministro".

Ma sulla revisione delle sanzioni è polemica. "Se il contribuente dichiara tutto ma non ce la fa a pagare bastano sanzioni amministrative", dice Leo. Le opposizioni sono all'attacco e l'ex ministro socialista Rino Formica in un'intervista a La Stampa dice: "Una riforma all’insegna dell’”avanti, c’è pane per tutti”, ognuno ha la sua riduzione: una fanfaronata dai contorni vaghi. E la vaghezza serve a creare una condizione nella quale tutti possano tenersi le mani libere visto che per approvare,eventualmente, la riforma serviranno anni e anni. Sarà un passatempo per dimostrare che il Parlamento fa qualcosa».