Meloni vuole più imprenditori, voucher da 40 mila euro per avviare un'attività

Ok al voucher da 40 mila euro per avviare un'attività

Meloni strizza l’occhio ai nuovi imprenditori. Oltre al bonus tredicesima (rimandato a gennaio per mancanza di fondi, ndr) c'è anche la questione della maxi deduzione del 120% (portata al 130% per giovani, donne e percettori del reddito di cittadinanza) che rimane in sospeso nonostante le continue promesse.

Questa norma è già stata prevista nei decreti fiscali approvati, ma per renderla effettiva manca ancora il decreto ministeriale del MEF e del Ministero del Lavoro. Il viceministro dell’Economia Maurizio Leo, come riporta La Stampa, ha dichiarato ieri che lo sconto sarà retroattivo dal 1° gennaio 2024, ma per procedere serve chiarire come sarà applicata, specialmente per quanto riguarda i gruppi aziendali che non potranno trasferire dipendenti da una società all'altra per ottenere le deduzioni.

Non solo. Si attendeva, o almeno era stato annunciato, un seguito al decreto Primo Maggio dello scorso anno, ma in realtà ieri il Consiglio dei Ministri ha solamente varato il decreto attuativo del tredicesimo (che include anche l'una tantum da 100 euro) e un decreto che riforma la politica di coesione. Quest'ultimo è comunque un passo importante poiché riattiva ben 74 miliardi di euro tra fondi europei e risorse nazionali. E tra le principali novità, spunta una voce che potrebbe far piacere a numerosi aspiranti imprenditori.

Il governo ha infatti introdotto un voucher fino a 30.000 euro per l'acquisto di beni necessari all'avvio dell'attività. Importo, questo, che sale a 40.000 euro nel caso si trattasse di beni green, tra digitali e finalizzati al risparmio energetico. Inoltre, è stata approvata una misura di contributi a fondo perduto che copre il 65% della spesa fino a 120.000 euro e il 60% fino a 200.000 euro. Nel Centro Sud, il voucher può arrivare fino a 40.000 euro, mentre il contributo a fondo perduto è del 75% per spese fino a 120.000 euro e del 70% per spese fino a 200.000 euro. Per sostenere le imprese gestite da giovani under 35 operanti nei settori del digitale e della transizione green, è stata introdotta una decontribuzione totale fino a un massimo di 800 euro al mese per un periodo di tre anni.

I vantaggi del voucher

Ma cosa c’è dietro l’approvazione di questo voucher da parte della premier Meloni? Interpellate da Affaritaliani.it, autorevoli fonti vicine al mondo macroeconomico ci spiegano che, innanzitutto, la creazione di nuove imprese è fondamentale per stimolare l'economia. Inoltre, incoraggiare la “nascita” di nuovi imprenditori può essere una strategia efficace per promuovere la competitività nel mercato. E, infine, i giovani imprenditori spesso portano idee fresche e visioni innovative, che possono contribuire alla crescita economica e alla creazione di nuove opportunità nel panorama imprenditoriale.