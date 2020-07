Mes, Bankitalia: "Cosa ci chiede l'Ue? È l'ultima delle preoccupazioni"

Mes, Bankitalia: "Ultima preoccupazione è cosa ci chiederebbe l'Ue"

Il Mes "ha oggi una struttura completamente diversa, non ci sono condizionalità, solo nell'impiego, è un programma di scopo che serve per le spese sanitarie. Nel caso in cui non riuscissimo a ripagarlo l'ultima preoccupazione sarebbe cosa ci chiederà il Mes o l'Europa: se non saremo in grado di ripagarlo, vorrà dire che la situazione si sarà notevolmente aggravata e la preoccupazione dovrà essere quella, non certo le richieste del Mes". Lo ha affermato il capo del servizio Struttura economica della Banca d'Italia, Fabrizio Balassone, rispondendo alle domande nel corso dell'audizione nelle commissioni Bilancio congiunte di Camera e Senato sul Piano nazionale di riforma e sulla relazione con la nuova richiesta di scostamento di bilancio.

Nell'arco della mattinata sono arrivate anche le parole del ministro della Salute Roberto Speranza che fa una valutazione di necessità sulle risorse del Mes. "I fondi del Mes servono proprio per modernizzare la nostra strumentazione sanitaria, non solo quella relativa al Covid. Oggi la tecnologia e la medicina evolvono con velocità", ha detto Speranza, intervistato da Radio Anch'io.