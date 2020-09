Mes, Landini: intelligente prendere i soldi per coprire tagli alla sanità

"Sarebbe cosa intelligente, non dico nè di destra nè di sinistra, prendere i soldi del Mes". Lo ha detto il segretario generale della Cgil Maurizio Landini, parlando a Napoli. I soldi del Mes servirebbero a "coprire i tagli che sono stati fatti in sanità negli ultimi anni, pari a 37 miliardi". Secondo Landini "l'autonomia differenziata non è la soluzione, ogni regione con la sua sanità diversa, i livelli essenziali di assistenza devono essere garantiti per tutti", ha detto.