Miriam Leone e il colpaccio nella skincare: parte bene il primo bilancio di Lavika

Miriam Leone si lancia nella skincare: il primo bilancio di Lavika

E’ partito bene il primo bilancio di Lavika, società che produce e vende con l’omonimo marchio una nuova e prima linea di skincare consapevole e personalizzata creata e controllata dalla nota attrice Miriam Leone. L’esercizio 2023, il primo di attività quasi completa, s’è chiuso infatti con ricavi per oltre 800mila euro anche se i costi di lancio pari ad oltre 1,1 milioni hanno portato l’ultima riga in rosso per 303mila euro, perdita rinviata nuovo.

Lavika srl è una società benefit costruita a febbraio del 2023 e si pone come “piattaforma di benessere - si legge nel bilancio - per un approccio integrato di cura di pelle e del corpo attraverso l’offerta di prodotti cosmetici, integratori alimentari e pratiche di mind e soul”. La società ha un patrimonio netto di 1,2 milioni e durante lo scorso anno i soci hanno effettuato conferimenti a titolo di capitale e riserva da sovrapprezzo azioni per complessivi 1,5 milioni. Lavika è l’acronimo di Lavoro, Anima, Valori, Inclusività, Karma e Amore.

La Leone controlla Lavika al 59% tramite la Mirimeo srl di cui ha il 99% col marito Paolo Carullo (presidente di Lavika) all’1%. Tra i soci di minoranza alcuni esponenti della famiglia Loro Piana e la Mcd srl di Mirja Cartia d’Asero, amministratrice delegata de Il Sole 24Ore. La Mirimeo, che ha chiuso il 2023 con un utile di 390mila euro, detiene anche il 34% di Farmoclub, azionista di minoranza con il 27% della padovana Farmogal, anch'essa operante nella cosmesi.