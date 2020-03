Mps, Papa o Innocenzi come ad, il Tesoro frena la nomina di Selvetti

Le nomine per le partecipate di Stato continuano a tener banco anche in tempi di coronavirus. Tempi sempre più stretti per Mps. L'asse tra Pd e M5S confluiva sull'ex Creval Mauro Salvetti, ma il Tesoro che detiene il 68% della banca senese - spiega Repubblica - caduta l'ipotesi Alberto Minali, avrebbe rilanciato con due nomi di spicco: l'ex dg di Unicredit Gianni Franco Papa e l'ex di Ubs e Carige Fabio Innocenzi. L'azionista pubblico, che ha il 68% del Monte, non è convinto della scelta uscita dall'accordo tra Pd e M5S e propone due nomi alternativi. Tra oggi e domani la lista per il consiglio d'amministrazione. Il compito per chiunque la spunti non sarà agevole, dovrà tentare una fusione difficile e il Tesoro materializzerà la perdita di gran parte dei 7 miliardi investiti nel 2017.