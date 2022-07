Mps vola a Piazza Affari: +11,7%. Lovaglio incontra i potenziali investitori

Mps vola in Borsa: +11,7%

Mps rimbalza in Borsa: il titolo, forte per tutta la seduta, ha chiuso in crescita dell'11,7% a 0,53 euro, dopo aver toccato nei giorni scorsi il nuovo minimo storico a quota 0,45. In questa settimana l'amministratore delegato Luigi Lovaglio ha incontrato gli investitori, con partenza da Milano per volare anche a Londra, per convincerli della credibilità del suo piano, mentre oggi è iniziato il confronto con i sindacati. La banca, che capitalizza meno di 500 milioni, dovrà affrontare un aumento da 2,5 miliardi e tagliare di quasi il 20% i suoi dipendenti entro fine anno.

Uscite che, specifica la banca, sono "volontarie", da realizzare "attraverso il confronto sindacale, mediante il ricorso su base volontaria alle prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell'occupazione e del reddito del personale del credito", si legge nella lettera inviata dalla banca.

In particolare si parlerà, si spiega ancora nel documento, "della complessiva semplificazione dell'assetto societario del Gruppo con le fusioni in Banca Mps, che saranno oggetto delle procedure di confronto sindacale a norma di legge e di Ccnl, del Consorzio operativo Gruppo Montepaschi, di Mps Capital Services e di Mps Leasing and Factoring, sono attesi significativi benefici in termini di efficienza e di sinergie di ricavi".