MSC, Aponte vuole la logistica di Bollorè in Africa: offerta da 5,7 miliardi

Bollorè Africa Logistics, gruppo da 2,1 miliardi di euro di ricavi

Il gruppo Bollorè ha ricevuto una offerta da Msc Group per l'acquisizione del 100% di Bollorè Africa Logistics, società che comprende tutte le attività di logistica e trasporto del gruppo francese in Africa. L'offerta è basata su un enterprise value di 5,7 miliardi di euro.

A Msc è stato concesso una esclusiva fino al 31 marzo 2022 finalizzata a una ulteriore due diligence e a trattative sui contratti nonchè nella definizione di una opzione put. L'esercizio della put e la firma degli accordi, spiega una nota, potrà avvenire solo dopo che le organizzazioni di rappresentanti dei lavoratori sono state consultate e dopo che siano state realizzate operazioni di riorganizzazioni interna al gruppo.



Fondata nel 1970 e con sede a Ginevra, in Svizzera, dal 1978 Msc è un'organizzazione privata gestita dalla famiglia Aponte. Leader mondiale nella spedizione di container, Msc si è sviluppata da una sola nave a una società rispettata a livello globale, con una flotta di 560 navi e oltre 70.000 dipendenti.

Le attività in Africa del gruppo Bollorè comprendono 16 concessioni portuali, depositi e hub stradali e ferroviari. Il segmento rappresenta ricavi per 2,1 miliardi di euro realizzati nel 2020 su un totale di 24,1 miliardi del gruppo.

Le attività impiegano complessivamente 20 mila persone. "Il gruppo conserverà in ogni caso una presenza importante in Africa, soprattutto attraverso Canal+, primo operatore televisivo pagante in Africa francofona e azionista importante di MultiChoice, leader della televisione a pagamento nell'Africa anglofona", spiega il gruppo Bollorè.