Msc, la stagione riparte col botto: previsti 550 mila croceristi a Napoli

Msc, la stagione riparte col botto: previsti 550 mila crocieristi a Napoli

Tutti pazzi per la crociera. Ogni lunedì, l'ammiraglia Msc nel porto di Napoli accoglierà 6400 turisti. Nel corso dell'anno, si prevede che il numero totale di crocieristi movimentati nello scalo partenopeo supererà i 550.000. Le previsioni del gruppo, tra i leader del settore, sono estremamente ottimistiche e comprendono anche una valutazione dell'impatto economico derivante dalle sue varie attività.

Tale impatto supera il mezzo miliardo di euro grazie alle attività legate alle crociere, ai traghetti, al cargo, alla logistica, ai terminal, alla cantieristica e alle riparazioni navali, ai servizi portuali e alla formazione professionale.

Come scrive il Sole 24 Ore, nel giorno in cui prende ufficialmente il via la stagione estiva di MSC Crociere a Napoli con l’arrivo in porto della ammiraglia della flotta, la MSC World Europa, la società rinnova l’impegno di MSC Crociere sul territorio confermando il completamento del piano di assunzioni di lungo periodo nella sede di Napoli di 600 giovani tra il 2020 e il 2024.

La giornata è stata celebrata con una conferenza stampa a bordo alla quale ha partecipato l'assessore al Turismo e alle Attività Produttive del Comune di Napoli, Teresa Armato. Durante l'evento, è stato evidenziato il momento estremamente favorevole per il turismo a Napoli, città che sta vivendo un boom senza precedenti. Ad accogliere gli ospiti c'erano il Comandante della nave, Sebastiano Chrisam, e il Direttore Commerciale di MSC Crociere, Luca Valentini, che ha sottolineato il solido legame tra il capoluogo partenopeo e la Compagnia.