Msx International, Ugo de Carolis nuovo Ceo e presidente esecutivo

Cambio al vertice di Msx International, leader mondiale nella fornitura di servizi per il settore automotive

Msx International, leader mondiale nella fornitura di servizi di business process outsourcing (BPO) per il settore automotive, ha annunciato oggi la nomina dell’italiano Ugo de Carolis come amministratore delegato e presidente esecutivo. De Carolis subentrerà con effetto immediato a Patrick Katenkamp, che ha deciso di intraprendere una nuova avventura imprenditoriale.

De Carolis è ingegnere meccanico laureato alla Sapienza di Roma e vanta vent’anni di esperienza in diversi settori, sia in Italia sia all’estero. Nel corso della sua carriera ha ricoperto diversi ruoli apicali nei settori dei trasporti, dell’automotive, delle infrastrutture e della finanza. Il manager è stato per quattro anni amministratore delegato di aeroporti di Roma, durante i quali ha gestito gli scali di Fiumicino e Ciampino, la trasformazione digitale e lo sviluppo delle infrastrutture, assicurandone l’eccellenza operativa.

Questo impegno è stato premiato dall'Airport Council International's Quality Measure (ASQ), che ha riconosciuto l’aeroporto di Fiumicino come “Miglior Hub Europeo” per tre anni consecutivi. Ancora prima, De Carolis era stato amministratore delegato di Telepass, di cui ha guidato la trasformazione da società di gestione del pedaggio autostradale a player del settore della mobilità e avviando in tutta Europa numerose nuove iniziative. De Carolis ha ricoperto posizioni primarie anche in altre Società multinazionali, tra cui Case New Holland (CNH), Leasys S.p.A, General Electric (GE) Capital Services e Procter & Gamble.

"Siamo entusiasti di annunciare la nomina di Ugo de Carolis a ceo e presidente esecutivo di Msx International.” – ha dichiarato Fred Minturn, presidente di MSX International Group of Companies. – Ugo è un manager visionario, sensibile ai temi dell’innovazione ma anche un affermato business manager con comprovate capacità di leadership.

La sua raffinata expertise, maturata nel corso di una carriera di successo in diversi settori, così come anche le sue competenze in termini di digital trasformation e reingegnerizzazione dei processi di business lo rendono un manager strategico per la nostra Società e per i clienti. Siamo certi che, insieme al resto del team, saprà guidare la trasformazione di MSX e assicurare una corretta attuazione della strategia.

A nome del consiglio d’amministrazione vorrei ringraziare l’amministratore delegato uscente Patrick Katenkamp per la dedizione che ha dimostrato nei confronti dell’azienda negli ultimi tre anni e mezzo: gli auguriamo il meglio per i suoi impegni futuri".