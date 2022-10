Newlat Food si prende la francese EM: acquisito il leader dei dessert

L'accordo permetterà a Newlat Food di entrare da protagonista nel segmento crescente delle miscele da forno e dessert

Newlat Food, azienda agroalimentare italiana con sede a Reggio Emilia, ha acquisito il 100% di EM Foods S.A.S, produttore francese leader nelle miscele da forno e dessert. In ottemperanza alla legge francese, Newlat Food ha sottoscritto oggi un'opzione put relativa al 100% delle azioni ordinarie e dei diritti di voto di EM Foods. Prima che possa avvenire il closing, sarà necessario completare il processo di informazione e consultazione del comitato aziendale a livello di EM Foods. Il closing dell'operazione è previsto entro fine anno.

L'acquisizione del know-how industriale di EM Foods e l'importante partnership con una multinazionale consentirà a Newlat Food di entrare, da protagonista, nel segmento crescente delle miscele da forno e dessert. La società produrrà una gamma molto ampia di prodotti tra cui brownies, budini, muffin, lievito in polvere e miscele per torte, facendo leva sulla forte awareness del marchio “Minuto”, già utilizzato dal Gruppo Newlat in Germania per vendere piatti pronti ben noti e di alta qualità.

Il segmento delle miscele da forno e da dessert è un ambito particolarmente interessante dell'industria alimentare, in quanto riflette le attuali tendenze e le nuove abitudini di vita. Il gruppo Newlat è fortemente impegnato nello sviluppo strategico del marchio “minuto” nei più importanti mercati dell'Europa occidentale ed in particolare in Francia, Germania e Italia, avendo in programma il lancio di nuove ricette e formulazioni per prodotti gustosi ma anche sani, veloci e facili da preparare.

L'acquisizione consentirà inoltre alla società di sviluppare ulteriori sinergie con la divisione esistente di Symington’s (leader indiscusso nel segmento delle miscele da forno e dessert nel Regno Unito, con il 75% di quota di mercato nel settore private label). Symington's rappresenterà una solida piattaforma di distribuzione per il marchio "Minuto" anche nel Regno Unito.

Con un investimento totale di 20 milioni di euro, la società prevede che EM Foods genererà ricavi per € 50 milioni nel 2024, risultanti da una combinazione tra l’LTSA e il nuovo business che deriverà dallo sviluppo dei marchi di proprietà Newlat Food. L'Ebitda è previsto a 5 milioni di euro nello stesso anno. Al momento del closing EM Foods presenterà una posizione finanziaria netta neutrale. L’investimento sarà finanziato dalla Società attraverso le disponibilità di cassa esistenti.

EM Foods è una società fondata nel 2021 al fine di includere tutte le attività dello stabilimento di produzione Alsa con sede a Ludres, Francia, il quale è il principale stabilimento Alsa dal 1972. Alsa è un produttore di lunga data di prodotti da forno e miscele per dolci fondato nel 1897 e acquisita dal Dr. Oetker nel 2018.