Nexi Go, l’iniziativa che aiuta gli esercenti italiani a ripartire

Nexi Go: grazie alla soluzione Social Commerce, i merchant disporranno di un servizio per vendere prodotti o gestire appuntamenti online e condividerli via SMS, chat o sui social

Nexi, la PayTech leader nei pagamenti digitali in Italia, lancia Nexi Go, l’iniziativa che permette alle banche di supportare gli esercenti a ripartire in sicurezza e che arricchisce il programma “Solidarietà Digitale” promosso dalla PayTech in aprile per sostenere i merchant nella fase più dura del lockdown.

Nexi Go, infatti, fornisce servizi e soluzioni ideali per cogliere nuove occasioni di business e migliorare l’esperienza di incasso dentro e fuori il punto vendita. In particolare attraverso la nuova soluzione Social Commerce, creata per gli esercenti sprovvisti di un sito di ecommerce, garantisce due soluzioni specifiche per questa delicata fase di ripartenza:

Easy Delivery, ideale per le attività di vendita di prodotti/servizi, permette di pubblicare il catalogo o il menù sulla propria pagina social, di ricevere gli ordini e i pagamenti in loco o a distanza, di organizzare la consegna a domicilio o il ritiro presso il punto vendita; Easy Calendar, pensata per i professionisti come i parrucchieri, le palestre, i centri estetici e i medici, consente di creare un’agenda digitale e di offrire il servizio di prenotazione degli appuntamenti in tempo reale pagando a distanza o sul posto.

Easy Delivery ed Easy Calendar sono disponibili per gli esercenti clienti delle 150 banche partner di Nexi che attivano il servizio Pay-by-Link o il gateway di pagamento XPay e sono attivabili in autonomia, in modalità completamente digitale. Il servizio è gratuito fino al 31/12/2020.

“Oltre a valorizzare i prodotti di incasso per le vendite in store - come POS Cordless, PIN PAD e SmartPOS - e a promuovere quelli per le vendite on line e a domicilio – come Pay-by-Link e XPay, con Nexi GO vogliamo valorizzare e offrire soluzioni specifiche per le esigenze dei merchant che in questo periodo sono molteplici e in continua evoluzione - commenta Enrico Trovati, Merchant Services & Solutions Director di Nexi – Il portafoglio Nexi oggi si arricchisce di nuovi servizi pensati per favorire la ripartenza delle diverse attività commerciali del nostro Paese, in particolare quelle di piccole dimensioni”.

Nexi Go, grazie al servizio Social Commerce, integra quindi le iniziative del programma “Solidarietà Digitale” promosso da Nexi in aprile per fornire risposte adeguate alle nuove esigenze degli esercenti: l’offerta Micropagamenti che, fino a dicembre 2020, prevede il rimborso delle commissioni sugli importi fino a 10 euro; il Servizio Pay-by-Link, per incassare anche senza la presenza fisica del cliente, inviandogli un semplice link di pagamento via email, SMS o chatil portale Nexi Business che consente di tenere sempre sotto controllo i dati di transato del proprio POS e del proprio e-commerce, senza costi aggiuntivi.