Nexi presenta il nuovo piano industriale: ebitda a +14% entro il 2025

Nexi vola in Borsa dopo il piano industriale

Il nuovo piano industriale di Nexi punta a una forte crescita e generazione di cassa con ricavi ed ebitda previsti in crescita rispettivamente di circa il 9% e di quasi il 14% medio annuo nel periodo 2021-2025; un incremento dell’utile per azione normalizzato pari a quasi il 20% medio annuo sempre nell’arco di tempo tra il 2021-2025; e oltre 2,8 miliardi di excess cash generato nel periodo 2023-2025 “per perseguire ulteriori opportunità di creazione di valore per tutti gli azionisti”. E i mercati sembrano apprezzare con il titolo che guadagna oltre il 6% in Borsa.

Dall’Ipo nel 2019 Nexi, prosegue la nota del gruppo, si è evoluto profondamente, passando da maggiore player italiano a Paytech leader in Europa. L'azienda è cresciuta in modo significativo, ha esteso la propria operatività in oltre 25 Paesi e ha rafforzato e ampliato le proprie competenze, rendendo al contempo il proprio business più diversificato e resiliente. La strategia di crescita futura di Nexi si articola su tre linee strategiche per la creazione di valore: differenziazione attraverso scala e vicinanza al mercato di riferimento e alla clientela; crescita accelerata e mirata nei settori delle PMI, dell'eCommerce e dell'Advanced Digital Issuing, grazie a prodotti di eccellente qualità e ad una solida strategia commerciale; realizzazione di forti sinergie e di una continua leva operativa.

Questi driver strategici si basano sui tre pilastri centrali nelle attività del gruppo: eccellenti competenze tecnologiche che garantiscono agilità ed efficienza nell'innovazione, un team integrato di talenti con una profonda competenza nel settore PayTech, primato in ambito Esg, al fine di rendere i pagamenti digitali un motore per il progresso. Per quanto riguarda in modo specifico l'Esg, inoltre, Nexi si impegna a realizzare la propria ambition attraverso: il sostegno alla digitalizzazione delle microimprese, delle Pmi e della pubblica amministrazione anche grazie ad un portafoglio di prodotti digitali innovativi; la lotta al cambiamento climatico attraverso il proprio obiettivo Net Zero nel 2040, diventando già Climate Neutral a partire dal 2022, e accelerazione nei comportamenti di consumo più rispettosi dell'ambiente anche lungo tutta la catena di approvvigionamento; ulteriore investimento nel coinvolgimento delle persone e nell'aggiornamento continuo delle loro competenze, assicurando un'adeguata rappresentanza di genere e delle minoranze e promuovendo una cultura inclusiva con una governance di assoluta eccellenza.