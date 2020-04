Nomine, l'ex portavoce di Casini nel Cda di Banca Mps

Una grande partizione politica nella maggioranza. Non solo dei ruoli chiave di amministratore delegato e presidente. Ma anche delle singole poltrone. Scorrendo le liste presentate rispettivamente da Cdp e dal Mef con i candidati ai nuovi consigli di amministrazione di Terna e di Banca Mps, Per Terna il Mef, attraverso Cdp, oltre a Bosetti e Stefano Donnarumma, gli altri candidati al cda, scrive il Sole 24 Ore, sono due in quota Pd, l’avvocato Valentina Canalini e la dirigente di Cdp Antonella Baldino (è stata nel consiglio degli esperti al Mef con Pier Carlo Padoan), due in quota M5S, la manager di General Electric oil&gas Alessandra Faella e il docente di diritto Giuseppe Ferri.

Vengono confermati Fabio Corsico, direttore relazioni esterne del gruppo Caltagirone e Yunpeng He, rappresentante del socio di Cdp reti, State Grid corporation of China.

Per Banca Mps, oltre ai vertici, scrive sempre il quotidiano diretto da Fabio Tamburini, ci sono almeno quattro candidati targati Pd: la docente universitaria a Siena Francesca Bettìo, l’avvocato Nicola Maione, il giornalista Roberto Rao, ex portavoce di Pierferdinando Casini e del ministro Andrea Orlando, non confermato nel cda di Poste, l’ex capo della segreteria di Paolo Gentiloni a Palazzo Chigi Luca Bader, non confermato nel cda di Leonardo.

Poi il docente universitario Raffele Di Raimo, vicino al premier Giuseppe Conte, la dirigente del Mef Olga Cuccurullo, l’imprenditore Marco Bassilichi, ancora due docenti universitarie, Rita Laura D’Ecclesia (ex cda Banco Bpm) indicata dal M5S e Rosella Castellano, l’avvocato Francesco Bochicchio.