Aega ASA: sostenibilità, restituzione e networking dalla Norvegia all’Italia

Summer Solar PV Workshop: l’iniziativa di Mondi Lucani offerta da Aega ASA impegnata nel fotovoltaico, da 13 anni sul mercato italiano.

Sostenibilità, restituzione e networking. Questa la mission di Aega ASA, multinazionale norvegese, quotata alla borsa di Oslo, e del suo Chief Operating Officer Fabio Buonsanti, che dopo aver ricevuto il premio Mondi Lucani 2020 ha incarnato uno dei valori fondanti del premio, quello della “restituzione” concedendo l’opportunità a 10 studenti dell’Università della Basilicata di partecipare a un workshop in cui si sono alternati momenti di formazione teorico-pratica e la visita a un campo per la produzione di energia fotovoltaica.

Aega ASA è una società d'investimento norvegese quotata in borsa che si concentra sull'energia solare e sulle energie rinnovabili, portando avanti una policy incentrata sulla sostenibilità. La società fondata nel 2013 ha sviluppato una strategia che include attività finanziarie nelle energie rinnovabili con un forte focus sul solare. Sin dal 2013 Aega investe in parchi solari di piccola media taglia nel mercato italiano, credendo fortemente nella tenuta e nella durata dell’energia rinnovabile in particolar modo quella derivante dal sole.

La multinazionale norvegese punta moltissimo sull'energia rinnovabile in particolare sul settore del fotovoltaico e sulla capacità di sensibilizzare i giovani ad un'attenzione sempre più imprtante all'energia sostenibile, come riporta il CEO di Aega Nils Petter Skaset "Il fotovoltaico continuerà a crescere tantissimo nei prossimi anni, lo farà in tutto il mondo. Penso che tutto ciò sia un’ottima opportunità anche per i giovani studenti come quelli che sono qui con noi oggi.”

Grazie all’amore per l’Italia e alla presenza nel board di Fabio Buonsanti, la società guidata dal CEO Nils Petter Skaset si è impegnata nel Summer Solar PV Workshop sull’impianto di Cori (Latina) un’impianto dalla potenza di 1MWp costato €5 mln.

Si è infatti tenuto a Cori (Latina) il 25-26 e 27 Giugno il “Summer Solar PV Workshop” offerto dalla multinazionale norvegese Aega ASA, leader nel settore delle energie rinnovabili.

Il workshop ha visto protagonisti le studentesse e gli studenti magistrali dei corsi di studio in Economia e Ingegneria.

L’opportunità è la legacy del Premio Mondi Lucani 2020, riconoscimento di cui Fabio Buonsanti, Chief Operating Officer di Aega ASA, è stato insignito, condividendone pienamente uno dei valori fondanti: la “Restituzione”. In virtù di un protocollo d’intesa tra l’Associazione Mondi Lucani e l’Università della Basilicata, gli studenti dell’ateneo lucano, selezionati attraverso un apposito bando, hanno partecipato a un’intensa giornata di formazione teorico-pratica oltre alla visita al campo per la produzione di energia fotovoltaica.

Alla giornata di formazione, oltre alla società norvegese, hanno partecipato aziende del settore come ESA Energie SpA, 3 F Advisors, Relight Energy Services srl, PS&M, con le quali i ragazzi hanno dialogato, scambiandosi esperienze e consigli.

Summer Solar PV Workshop: l'intervista a Fabio Buonsanti, Chief Operating Officer di Aega ASA su affaritaliani.it



Buonsanti (Aega ASA): “sostenibilità, restituzione e networking”

Fabio Buonsanti, COO Aega ASA, ha spiegato ai microfoni di affaritaliani.it: “A problemi complessi come quelli ambientali a cui tutti oggi siamo soggetti non esiste un’unica soluzione, è importante che le soluzioni vengano da diversi angoli e da ambiti multidisciplinari. È per questo motivo che la giornata di oggi assume un’importanza particolare; abbiamo ospitato qui a Cori in provincia di Latina sul nostro impianto fotovoltaico industriale studenti da diverse facoltà, in particolare ingegneria ed economia. Siamo molto felici di questo, tutto ciò si può riassumere su tre punti fondamentali: sostenibilità, restituzione e networking. Sostenibilità – continua Buonsanti – sia a livello finanziario, che etico, morale e sociale. Restituzione perché ci sono diversi modi di restituire alla propria nazione. Networking perché questi studenti hanno avuto modo di interagire e di conoscere diversi player partner di Aega e sono partner di cui potranno beneficiare a vita.

I piani futuri di Aega – conlude il COO dell’azienda – sono quelli di continuare a creare valore per i nostri investitori e allo stesso tempo accrescere i nostri parchi fotovoltaici in Italia e di conseguenza la nostra potenza installata nel mercato italiano”

Summer Solar PV Workshop: le parole di Nils Petter Skaset CEO di Aega ASA ad affaritaliani.it



Skaset (Aega ASA): “Il fotovoltaico continuerà a crescere nei prossimi anni”

Nils Petter Skaset, CEO Aega ASA, ha commentato ad affaritaliani.it: “Aega è attiva nel mercato del solare fotovoltaico italiano sin dal 2013. Consideriamo l’Italia come la nostra casa, ovviamente insieme ai Paesi nordici.

Nei prossimi anni contiamo di espandere la nostra presenza qui in Italia attraverso l’acquisizione di nuovi impianti fotovoltaici e di aiutare il Paese ad accrescere ancor di più la sua produzione di energia da fotovoltaico, ovviamente insieme a tutti gli altri player presenti in questo fantastico settore.

Il fotovoltaico continuerà a crescere tantissimo nei prossimi anni, lo farà in tutto il mondo. Penso che tutto ciò sia un’ottima opportunità anche per i giovani studenti come quelli che sono qui con noi oggi.”

Summer Solar PV Workshop: le dichiarazioni di Vincenzo Marella, Direttore Generale ESA Energie SpA ai microfoni di affaritaliani.it



Marella (ESA Energie): “portare avanti un progetto di vita sostenibile”

Vincenzo Marella, Direttore Generale ESA Energie SpA, ha commentato per affaritaliani.it: “ESA Energie crede nel futuro. L’importanza di una giornata come questa è proprio perché ci sono ragazzi che sono il nostro futuro, lo stesoso che risiede nelle energie rinnovabili. Per noi di ESA essere presenti oggi significa investire nel futuro di questi giovani e portare avanti un progetto di vita realizabile e rinnovabile.

Non abbiamo avuto grandissimi contraccolpi nel periodo di lockdown, perchè l’energia è sempre stata il motore di questo paese, in generale siamo stati sempre presenti e abbiamo accompagnato nel momento di difficoltà le aziende. I nostri investimenti sono andati verso l’efficientamento in modo tale da ridurre sempre di più il costo dell’energia e portarlo a un rendimento sempre maggiore.

I piani futuri passsano attraverso l’acquisto di enertgia rinnovabile al 100% come già stiamo facendo. Accordi con società come Aega e altri partner per portare a casa dei nostri cittadini energia rinnovabile”

Summer Solar PV Workshop: affaritaliani.it ha intervistato Maria Sabella, CEO di Relight Energy Services Srl



Sabella (Relight Energy): “l’incontro università lavoro è fondamentale”

Maria Sabella, CEO Relight Energy Services Srl, ha parlato così ai microfoni di affaritaliani.it: “È molto importante far toccare con mano agli studenti cosa significa l’operatività di un impianto fotovoltaico. I ragazzi hanno avuto modo di capire il funzionamento di un impianto da operatori del settore dall’ufficio fin direttamente in campo. L’incontro tra università e mondo del lavoro è fondamentale per completare quello che viene insegnato nelle aule che ha un valore enorme e deve essere completato con attività più pratiche”

Summer Solar PV Workshop: le parole di Maria Andriulli, Presidente Associazione Mondi Lucani, ad affaritaliani.it



Andriulli (Mondi Lucani): “Concetto dell’economia del sapere e del saper fare”

Maria Andriulli, Presidente Associazione Mondi Lucani, ha così parlato del progetto e dell’iniziativa su affaritaliani.it: “Il premio nasce dall’associazione Mondi Lucani che guarda al fenomeno delle migrazioni in un modo moderno e innovativo. Attraverso il premio vogliamo cogliere tutte quelle opportunità di un'altra Basilicata altrove, i lucani nel mondo. Nasce con un sentimento di responsabilità sociale che i premiati devono sposare, ricevendo il premio si impegnano a creare queste opportunità e connessioni con i nostri mondi, che sono i mondi della formazione e dell’impresa. Fabio Buonsanti ha fatto suo questa responsabilità della restituzione ed è bellissimo vedere oggi compiuto questo cerchio offredno questa bellissima possibilità di formazione sul campo.

Il premio racchiude il concetto dell’economia del sapere e del saper fare, perché oggi questi ragazzi hanno appreso la pratica attraverso la visita di questo campo fotovoltaico”

Summer Solar PV Workshop: le dichiarazioni di Nicola Cavallo, Prorettore al Public Engagement dell’Unibas, ad affaritaliani.it



Cavallo (Unibas): “L’energia ha anche un compito sociale”

Nicola Cavallo, Prorettore al Public Engagement dell’Unibas, ha commentato la giornata ai microfoni di affaritaliani.it: “Questa è una giornata molto importante perché è il modo di mettere in comunicazione il mondo della ricerca, della didattica, della terza missione delle università con quello delle aziende e con il sociale e il benessere collettivo che riguarda lo sfruttamento dell’energia solare ai fini di produzione.

L’università ha come compito quello di fare ricerca e di fare didattica per far si che le giovani generazioni possano usufruire di queste competenze per innovare il mercato. L’università ha una terza fase che si chiama terza missione che non si occupa solo della divulgazione scientifica importante in tematiche energetiche ma anche di fare brevetti o di fare operazioni che noi chiamiamo di public engagement.

Public engagement è un’azione strategica molto importante perché si va a capire anche quali sono le esigenze del pubblico come in questo caso questioni energetiche. Questo tipo di operazione ha interesse anche sociale, l’energia è sociale perché è importante cercare di fornire a tutti le risorse principale affinchè noi possiamo utilizzare le cose tipiche che abbiamo a casa. Siamo legati a un mondo che consuma energia e la produzione non può che essere legata a mettere in relazione l’apparato produttivo con i costi.

Sia dal punto della ricerca, che della didattica, che dal punto di vista del contatto con il pubblico, operazioni come queste sono importanti perché consentono agli studenti di capire come funzionano questi impianti per toccarli con mano e migliorarli”