Aeterna Design, realizzato Sanpietrino commemorativo per gli 80 anni de "Il Tempo"

Aeterna Design, per gli 80 anni de Il Tempo creato un Sanpietrino commemorativo benedetto da Papa Francesco

Il quotidiano Il Tempo festeggia 80 anni: per l'occasione è stato creato un esclusivo Sanpietrino commemorativo, simbolo della storica tradizione e identità romana, progettato e realizzato da Aeterna Design. Il Sanpietrino, racchiuso in un elegante cofanetto, è stato benedetto da Papa Francesco in Vaticano, unendo innovazione e simbolismo religioso per celebrare questo importante anniversario.

L'oggetto da collezione e complemento d’arredo, denominato “San Pietro”, è realizzato con la sezione superiore di un originale Sanpietrino romano, sospesa all’interno di una cornice in legno satinato bianco opaco. La cornice, dotata di un gancio di metallo nero per essere facilmente appesa, è accompagnata da un certificato di autenticità che riporta il numero in serie limitata e il nome della collezione, “Il Tempo Collection”, conferendo a ciascun pezzo un valore unico e distintivo.

“Siamo onorati di aver partecipato alla celebrazione di un’istituzione come Il Tempo e che il nostro 'San Pietro' abbia ricevuto la benedizione di Papa Francesco”, afferma Alfredo Visca, fondatore di Aeterna Design. “Con il nostro Sanpietrino ‘San Pietro’ abbiamo voluto rendere omaggio a Roma, alla sua storia e alle sue tradizioni, interpretandole in chiave moderna. Ogni pezzo, creato con cura artigianale, è un simbolo di appartenenza e rispetto per la nostra cultura, unendo innovazione e autenticità per onorare la nostra città e il suo patrimonio”.