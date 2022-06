Agos, on air la campagna “La vita è fatta di cambiamenti”

Agos-McCan, lo spot sarà sia in tv che online

La vita è fatta di cambiamenti, ma con Agos sarà più semplice affrontarli. Agos, la società finanziaria leader nel settore del credito al consumo, supportata da McCan, lancia la nuova campagna di comunicazione brand.

Lo spot racconta l’evolversi della vita di una coppia che affronta le naturali fasi della vita: l’innamoramento, il fidanzamento, l’allargarsi della famiglia. In tutti questi momenti, Agos è presente. Nonostante l’incertezza e l’imprevedibilità del momento storico nel quale viviamo, Agos è un punto di riferimento e può dare una mano concreta ad affrontare la vita, racconta l’agenzia in una nota. Il senso dietro la campagna è proprio questo: seppur la vita sia faticosa, fatta di continui cambiamenti, con i prestiti Agos sarà più semplice affrontarla.

“In Agos il marchio è uno dei punti di forza e, insieme alle persone e ai nostri valori, è uno dei motivi per cui siamo leader in Italia nel credito ai consumatori. In un mondo in cui sempre più contenuti vengono veicolati nel mondo digital, credo sia necessario investire sulla nostra marca per aumentarne il ricordo. Inoltre, un importante messaggio che vogliamo passare è che ci siamo per tutti gli italiani, sappiamo ascoltarli e offrir loro la giusta consulenza in ogni momento della loro vita”, commenta Guido Rindi, direttore Clienti & Assicurazioni.

“In una fase in cui gli scenari cambiano sempre più rapidamente, è necessario trovare contenuti e linguaggi pertinenti e rilevanti in tutte le fasi della relazione con il cliente. Siamo molto felici del risultato raggiunto. Una nuova campagna di Brand a sostegno della brand awareness concepita per veicolare un nuovo posizionamento, distintivo rispetto al mercato e una nuova promessa di marca”, aggiunge Alessandro Chierichetti, head of Brand&Communication Agos.

"La cosa che ci piace di più di questa nuova campagna Agos è la delicatezza con cui si affronta il tema della voglia, a volte della necessità, di cambiare qualcosa nella nostra vita. Abbiamo scelto uno sguardo molto sincero, anche un filo poetico, per un film fatto di dettagli accompagnati da un brano davvero bello", dichiara Alessandro Sciortino, Group Executive Creative Director di McCann Worldgroup Italy. Insieme alla campagna televisiva, attualmente on air, Agos ha pianificato con Wavemaker, un lancio digital e social attraverso formati brevi e impattanti. L'obiettivo è rafforzare la comunicazione a 360 gradi.