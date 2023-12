AICEO: stabilite le nuove linee guida 2024 e realizzato il consuntivo 2023

AICEO: annunciate le linee guida 2024 e creato un consuntivo sulle attività svolte durante il 2023

Il consueto incontro di Natale tra i soci AICEO preceduto dal Comitato Direttivo di fine anno, e magistralmente organizzato dal socio AICEO Gustavo Antongiovanni e sua figlia Natalia di ICG, è stata l’occasione per stabilire le linee guida 2024 e fare un consuntivo sulle attività svolte durante il 2023. Tante, infatti, le iniziative intraprese e portate avanti nell’ultimo triennio, a partire dall’attivazione di 6 tavoli di lavoro guidati da CEO in collaborazione con Partner/Manager di Deloitte (Partner Tecnico/Strategico) su temi cardine quali lavoro e formazione, innovazione, inclusione e meritocrazia, sostenibilità ambientale, sanità e turismo.

“Tra i progetti che hanno portato risultati importanti ci tengo a menzionare la promozione, stesura e firma del sistema per la Certificazione di Parità di Genere nazionale UNIPdR125:2022 e due pubblicazioni in collaborazione con Deloitte sui punti cardine di un’offerta vincente e sostenibile di Turismo da parte del nostro Paese. Inoltre, a livello CSR, in linea con lo spirito del 'giving back' che ci anima da sempre, AICEO ha destinato il 10% degli introiti delle quote associative alla Fondazione RAVA. Borsa del Cuore (2021), alla Onlus L’Altra Napoli (2022) e alla Fondazione Ernesto Pellegrini. Ristorante Ruben per i poveri (2023)”, ha affermato Paola Corna Pellegrini, Presidente di AICEO.

Numerosi gli eventi che hanno visto AICEO protagonista, come il Forum Retail IKN 2023, l’InnovationManager Hub 2023 e il World Business Forum 2023 organizzato da WOBI. Inoltre, l’Associazione, nella persona della Presidente, ha presenziato anche a numerose tavole rotonde sul tema dell’empowerment femminile e della nuova leadership 5.0.

Infine, tra le attività svolte per i 92 soci AICEO (dati 2023), ricordiamo le cosiddette Company Visit, che grazie ai loro CEO ci hanno permesso di conoscere eccellenze italiane e internazionali, tra cui il laboratorio di alta oreficeria di Pomellato, Casa Lunbeck con intervento in esclusiva di Alec Ross e l’AREA Science Park di Trieste dove i CEO partecipanti hanno potuto visitare in esclusiva i due campus di Padriciano e Basovizza, che ospitano laboratori di fama mondiale e collaborano con imprese e startup innovative in setori come Life Sciences, Materiali, ICT, Energia e Ambiente. Inoltre, i nostri soci hanno avuto l’opportunità di approfondire temi di grande rilevanza e atualità, quali welfare, salute e benessere aziendale, in partnership con Aon, e nuovi modelli organizzativi con Carter&Benson, prima realtà italiana ad aver introdotto la settimana di 4 giorni lavorativi a parità di stipendio, che ospita la nostra AICEO Club House nei loro nuovi uffici siti a Milano in Foro Bonaparte, 22.

La Presidente ha sottolineato: “Tali eventi sono stati resi possibili soprattutto grazie allo scambio continuo e dinamico di esperienze che i nostri soci condividono quotidianamente. A questo proposito, accolgo con grande piacere, nel nuovo Consiglio Direttivo, Caterina Tonini, donna e professionista di grande valore che, sono certa, ci aiuterà a favorire ulteriormente lo scambio di esperienze e porterà sul tavolo soluzioni concrete per raggiungere tutti gli obiettivi che l’Associazione si è posta per il prossimo triennio, in un continuum con il lavoro iniziato nel 2020”.

CEO Havas PR Milan e Vice President Havas Creative Group Italy, Caterina Tonini, che ha alle spalle trent’anni di esperienza nell’ambito della comunicazione di impresa, ha dichiarato: “Esercitare una corretta leadership oggi significa confrontarsi con chi affronta come te le stesse sfide quotidianamente, imparando da esperienze diverse, ma al tempo stesso dando il tuo personale contributo. Il contesto di AICEO sono convinta possa darmi questa dimensione che sto cercando e, contemporaneamente, essere portatore di un dibattito pubblico, di cui sento francamente la mancanza, su come è cambiato e deve cambiare il leader di oggi e del domani e quanto ricopra un ruolo centrale per lo sviluppo di una impresa giusta e tesa a creare un valore condiviso”.

La cena di Natale di AICEO è stata l’occasione sia per consegnare la donazione in favore della Fondazione Ernesto Pellegrini per il Ristorante Ruben sia per ricordare Elena David, Fondatrice e Presidente AICEO per più mandati e prematuramente scomparsa questa estate.In suo onore, AICEO ha deciso di istituire una Borsa di Studio a suo nome e di organizzare una raccolta fondi destinata a una studentessa del corso di laurea triennale in Commercio Estero e Turismo per l’anno accademico 2024/2025. AICEO sarà tra i donatori, destinando il 10% delle quote associative del 2024 e degli anni successivi.