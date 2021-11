Airi, premiati cinque progetti per la Ricerca Industriale

L’Associazione Italiana per la Ricerca Industriale e le Fondazioni premiano cinque studenti per i loro progetti innovativi nel settore industriale

Fondi di caffè che diventano bioplastiche, concentratori solari più performanti dei pannelli fotovoltaici, scarti di allevamento ittico che azzerano la ruggine nelle navi, farmaci in grado di semplificare la cura della psoriasi, un detergente a basso impatto. Come riporta l’agenzia ANSA, questi sono questi i cinque progetti vincitori della prima edizione delle Borse di studio dell'Associazione Italiana per la Ricerca Industriale, dedicate a Renato Ugo, chimico di fama mondiale, presidente dell'Airi dal 1983 al 2019 dell'Associazione Italiana per la Ricerca Industriale.

I cinque laureandi hanno presentato i loro progetti oggi, nel corso della Giornata Airi, a Roma presso la sede di Unioncamere. A premiarli il ministro dell'Università e della Ricerca, Cristina Messa, che ha dichiarato: "Sia nel Pnrr che nella legge di bilancio – ha sottolineato, secondo quanto riporta una nota - ci sono capitoli di spesa importanti dedicati alla ricerca e all'Università. Si tratta di misure progressive, e per la politica è un'anomalia, perché guardiamo a lungo termine".

A consegnare le borse di studio con la ministra Messa ed il presidente dell’Airi Bairati, anche Diana Bracco, presidente di Fondazione Bracco, Marco Zibellini di Farmindustria e Lucio Pinto, Direttore della Fondazione Silvio Tronchetti Provera.

Gli studenti premiati, continua ANSA, sono Elisabetta Borselleca dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, Lorenzo Ferrando e Stefano Seccia dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca, Sofia Selmi dell'università di Modena e Reggio Emilia e Katia Galli dell'università di Parma.

"La collaborazione con Airi è preziosa: è un interlocutore molto importante per il settore pubblico perché consente uno scambio diretto tra chi fa ricerca finalizzata e ricerca non finalizzata", ha aggiunto il ministro.

"Abbiamo lanciato il bando a giugno, ricevendo 170 proposte da parte di studenti" ha indicato il presidente di Airi, Andrea Bairati, spiegando che anche per i non premiati "i curricula verranno resi disponibili, per eventuali contatti a fini di lavoro, alle 73 aziende associate ad Airi, che ogni anno investono 3,5 miliardi in ricerca".