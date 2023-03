Alfaparf Milano presenta Benvoleo, nuovo brand professionale

Alfaparf Milano lancia Benvoleo, il nuovo brand professionale basato su un'idea di bellezza green

Il Gruppo Alfaparf Milano presenta una grande novità per il mercato del beauty e non solo: Benvoleo, il nuovo brand professionale che porta una nuova idea di bellezza green, fondata sui valori di trasparenza, cooperazione e italianità. Da sempre attento alle tematiche ambientali, il Gruppo ha messo a punto un Piano di Sostenibilità che mira a contribuire al raggiungimento dei 17 obiettivi di sviluppo sostenibile definiti dalle Nazioni Unite nel 2015, venendo incluso tra le migliori aziende italiane leader in questo segmento sia nel 2021 che nel 2022, come raccolta dalla ricerca di Statista pubblicata da Il Sole 24 Ore. Benvoleo si fa capofila di questo Piano: un nuovo brand che mette al centro del suo operato un approccio clean e sostenibile, senza scendere mai a compromessi sulle performance dei prodotti.

Alfaparf Milano ha portato il suo know how a un livello superiore, abbracciando il mondo della green chemistry, vale a dire la progettazione di prodotti e processi chimici che riducono o eliminano l’uso o la generazione di sostanze pericolose, risultando efficienti, efficaci, sicuri e più rispettosi dell’ambiente. Per questo, Benvoleo basa la sua filosofia su tre pilastri principali che si traducono in altrettante azioni sostenibili concrete: tradizione e innovazione, packaging con ridotto impatto ambientale e azione democratica e trasparente.

Il brand si fa promotore di un processo innovativo a basso impatto ambientale e di 4 attivi iperfermentati e a km 0, mai utilizzati in cosmetica prima d’ora e in esclusiva mondiale per tre anni: Corteccia di quercia, proveniente dall’Appennino Tosco-Emiliano; Linfa di vite dall’Emilia Romagna; Acqua di riso dal Piemonte; Agrumi di Sicilia.

La sostenibilità dei prodotti Benvoleo passa dagli ingredienti (oltre il 90% di origine naturale), dalle formule vegan e clean (senza solfati, siliconi, coloranti di sintesi, petrolatum, paraffine, oli minerali, BHA e BHT), "prontamente biodegradabili" e pensati secondo un approccio water saving (richiedono meno acqua durante il risciacquo grazie ad un nuovo tensioattivo, 100% di origine naturale) e, ovviamente, dal packaging, formato da materiali riciclati e riciclabili.

La quercia dell’Appennino Tosco-Emiliano riveste un significato molto speciale nella gamma di prodotti Benvoleo, essendo l’attivo trasversale principale della linea. Per questo, il brand sostiene il progetto Parchi per il Clima, finalizzato ad incrementare la resilienza ai cambiamenti climatici delle foreste e delle querce, impegnandosi concretamente a promuoverne la tutela e l’approvvigionamento sostenibile e responsabile nell’Appennino Tosco Emiliano. Grazie a questo impegno, Benvoleo può orgogliosamente fregiarsi del logo "I Care Appennino", che la Riserva della Biosfera Appennino Tosco-Emiliano concede ad imprese ed associazioni che realizzano o sostengono progetti il cui scopo è prendersi cura del territorio, della biodiversità e delle comunità locali.

Alfaparf Milano, inoltre, da tempo si impegna attivamente compensando totalmente le emissioni di CO2 equivalente legate ai materiali dei packaging, attraverso l’acquisto di crediti di carbonio, per finanziare progetti di agricoltura sostenibile e protezione delle foreste, come Agrocortex, che si propone di combattere la deforestazione e conservare la foresta amazzonica, garantendo inoltre una raccolta sostenibile di legname, di conservarne la biodiversità e supportare lo sviluppo locale creando lavoro per la popolazione locale.