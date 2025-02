Amplifon celebra 75 anni con il podcast “Il suono di un’idea”

"Il suono di un’idea": Amplifon festeggia 75 anni con un podcast sulla sua storia in collaborazione con Chora Media

Da oggi è disponibile “Il suono di un’idea” (“A Sound Idea”), il nuovo podcast realizzato da Amplifon in collaborazione con Chora Media per celebrare i 75 anni di storia dell’azienda, leader mondiale nei servizi e nelle soluzioni per la cura dell’udito. Il racconto, disponibile in italiano e inglese, ripercorre un’avventura imprenditoriale unica, iniziata nei primi anni ’50 in un piccolo locale nel centro di Milano grazie alla visione di Charles Holland.

Ingegnere ed ex maggiore dell’esercito britannico, Holland era stato paracadutato nel 1944 sull’Appennino emiliano insieme alla sua brigata per supportare la resistenza italiana e le truppe alleate nella lotta contro il nazifascismo. Dopo la guerra, decise di stabilirsi in Italia, sposò a Milano Anna Maria Formiggini e fondò Amplifon con l’intento di aiutare le persone che avevano subito danni all’udito a causa dei bombardamenti. “Oggi – racconta il podcast – l’avremmo chiamata una startup, ma è così che inizia l’avventura a cui Holland avrebbe dedicato la sua vita: Amplifon”.

Grazie alle innovazioni tecnologiche, Holland riuscì a rendere i servizi di cura dell’udito più accessibili, inizialmente attraverso laboratori acustici mobili e successivamente con una rete di punti vendita distribuiti in tutto il territorio italiano. L’azienda si distinse fin da subito per l’attenzione al servizio offerto dalle figure specializzate degli audioprotesisti, professionisti nella diagnosi e nel trattamento dell’ipoacusia.

A partire dalla fine degli anni ’90, con l’impegno di Susan Carol Holland, figlia del fondatore, Amplifon avviò un percorso di espansione internazionale che la portò a consolidare la propria presenza nel mercato globale. Vicepresidente dal 1993 e presidente dal 2011, Susan Carol Holland contribuì in modo significativo alla crescita dell’azienda. Negli ultimi dieci anni, sotto la guida dell’amministratore delegato Enrico Vita, Amplifon ha continuato la sua evoluzione fino a diventare il punto di riferimento internazionale nel settore retail della cura dell’udito, con oltre 10.000 negozi in 26 paesi, più di 20.000 dipendenti e collaboratori e un fatturato che nel 2023 ha superato i 2,3 miliardi di euro.

Il podcast, della durata di circa 15 minuti, è disponibile su tutte le principali piattaforme audio gratuite, tra cui Spotify, Apple Podcast, YouTube Music e Amazon Music, oltre che su Amplinet, la intranet aziendale di Amplifon. La versione italiana è narrata da Carlo Notarpietro, mentre la versione inglese ha la voce di Caterina Sforza. In apertura, in linea con il progetto Listen Responsibly promosso dall’azienda, viene lanciato un messaggio per sensibilizzare sull’importanza di un ascolto responsabile, invitando gli utenti a mantenere il volume delle cuffie al di sotto del 60%.