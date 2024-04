Amplifon Italia e WeSchool, presentato il progetto “Futuro in Ascolto”

Amplifon Italia e WeSchool insieme per il progetto di orientamento sulla professione di audioprotesista “Futuro in Ascolto”

Amplifon Italia, leader nei servizi e soluzioni per la cura dell’udito, e WeSchool, azienda specializzata in progetti per docenti e scuole, hanno avviato il progetto di orientamento professionale “Futuro in Ascolto”. L’iniziativa, che si inserisce in un Percorso per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO), coinvolge in 5 settimane circa 500 studenti di 25 classi di scuola superiore in tutta Italia. L’obiettivo è informare i ragazzi sulla professione di audioprotesista e sulle relative opportunità occupazionali, oltre che di avvicinarli ai temi del benessere uditivo e dell’ascolto responsabile.

Il progetto “Futuro in Ascolto” comprende una fase preparatoria e diversi incontri virtuali con i professionisti Amplifon Italia, a partire dagli audioprotesisti. L’audioprotesista si occupa di prevenzione e cura dell’udito: verifica la salute uditiva delle persone effettuando i test necessari e, in caso di calo dell’udito, sceglie la soluzione acustica più adeguata. È un professionista sanitario che coniuga competenze tecniche e una forte componente relazionale. Per diventare audioprotesista occorre completare il percorso triennale in Tecniche Audioprotesiche, offerto da 14 Università Italiane, e un tirocinio.

“Con ‘Futuro in Ascolto’", spiega Bernardino Pedone, HR Director di Amplifon Italia, "ci rivolgiamo agli studenti delle scuole superiori per sensibilizzarli sull’importanza di prendersi cura del loro udito ma anche per raccontare le opportunità della professione di audioprotesista. Una figura che coniuga aspetti tecnici e competenze soft ed è estremamente ricercata dal mercato. Al completamento della laurea, i giovani impiegano in media solo due mesi per trovare un impiego stabile”.

Tra le altre iniziative di Amplifon per gli studenti, spicca anche Una Laurea con Amplifon con cui l’azienda mette a disposizione fino a 10 borse di studio l’anno per supportare il percorso universitario dei candidati. Le iscrizioni sono aperte fino al 30 giugno 2024.