Amplifon premiata per il modello di gestione dei rischi

Amplifon si aggiudica il premio per il modello di gestione dei rischi ai Risk Transformation Awards

Amplifon, leader mondiale nelle soluzioni per la cura dell’udito, ha ricevuto un prestigioso riconoscimento in occasione del Risk Transformation Awards. Questo premio, conferito da EY, celebra le aziende che si distinguono per le capacità di innovazione e gestione dei rischi, trasformando elementi di incertezza e complessità in occasioni di crescita. Quest'anno, il riconoscimento è stato esteso anche alle eccellenze italiane.

Laura Ferrara, Chief Internal Audit & Risk Management Officer di Amplifon, ha ritirato il premio speciale assegnato dalla giuria "per la capacità di reagire e trasformare il proprio modello di controllo interno e gestione dei rischi rispetto all’evoluzione del contesto di riferimento, adottando un approccio capillare multi-paese per la creazione di valore sostenibile di lungo termine". Questo riconoscimento sottolinea l'abilità dell'azienda di evolvere il proprio framework di controllo interno e gestione dei rischi in risposta alle rapide trasformazioni del contesto operativo, utilizzando un approccio dettagliato e multi-paese.

Il premio ai Risk Transformation Awards testimonia l'impegno di Amplifon nel mantenere un'elevata qualità dei suoi processi di gestione dei rischi, garantendo al contempo la crescita sostenibile e il valore a lungo termine per i suoi stakeholder. La capacità di adattarsi e innovare in un contesto in continua evoluzione è stata fondamentale per il successo dell'azienda.

Con questa vittoria, Amplifon si conferma non solo come leader nel settore delle soluzioni per la cura dell'udito, ma anche come pioniere nella gestione dei rischi, dimostrando come l'innovazione e l'attenzione ai dettagli possano trasformare le sfide in opportunità di crescita.