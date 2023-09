Corporate - Il giornale delle imprese

Martedì, 12 settembre 2023 ANBI: atenei e consorzi insieme per ottimizzare l'uso delle risorse idriche Vincenzi (ANBI): "L'obiettivo è ottimizzare l’utilizzo dell’acqua in agricoltura, come testimonia ad esempio il marchio volontario Gocciaverde" di Redazione Corporate