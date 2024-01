ANBI, firmato accordo con RemTech Expo per la salvaguardia del territorio

ANBI, siglato accordo con RemTech Expo: nasce un laboratorio esperenziale per la salvaguardia del territorio

Costruire un nuovo ambito di confronto fra esperienze e saperi tecnici, tecnologici, scientifici, procedurali sul tema della salvaguardia del suolo con l’obbiettivo di individuare azioni prioritarie di prevenzione e contenimento dei fenomeni naturali sia a livello nazionale che nell’ambito della cooperazione internazionale: sono questi i punti al centro dell’accordo siglato dal Direttore Generale di ANBI, Massimo Gargano con il Presidente, Andrea Moretti ed il Consigliere Delegato di Ferrara Expo e RemTech Expo, Silvia Paparella.

L’Associazione Nazionale dei Consorzi di Gestione e Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue (ANBI) e RemTech Expo - Hub Tecnologico Ambientale (specializzato sui temi del risanamento, della rigenerazione e dello sviluppo sostenibile dei territori) metteranno a sistema le eccellenze scientifiche ed economiche del Paese anche attraverso un laboratorio in scala 1:1, dove rappresentare porzioni di territorio ed applicare tecnologie innovative. Il modello presenterà non solo azioni concrete da attivare a tutela del territorio, ma anche strategie di comunicazione, informazione e divulgazione, rivolte alla popolazione in tema di prevenzione del rischio.

“I Consorzi di bonifica stanno realizzando, nel rispetto dei cronoprogrammi, opere per circa 2 miliardi, ma è evidente che non basta. Sono necessari adeguati investimenti per evitare pesanti conseguenze all’economia del Paese: dal 2013 al 2021 si sono spesi 20 miliardi di euro per riparare i danni post-emergenze, che sono solo una parte delle conseguenze negative per un territorio. Bisogna dunque aumentare la capacità di resilienza delle comunità attraverso infrastrutture ecocompatibili e multifunzionali, consapevoli dei molteplici interessi che, salvaguardando le priorità di legge, gravano sulla risorsa idrica: è da questa consapevolezza, che nasce il nostro impegno con Remtech", dichiara Francesco Vincenzi, Presidente di ANBI.

Silvia Paparella, Consigliere Delegato di Ferrara Expo, a margine dell’accordo siglato con ANBI, commenta: “Questo accordo getta le basi per una pianificazione ampia, che si pone come obbiettivo, quello di promuovere la cura del territorio e del suolo attraverso la valorizzazione di tecniche e tecnologie innovative che saranno fruibili e tangibili, in occasione della prossima edizione di RemTech Expo a Ferrara in Settembre, attraverso un ampio laboratorio esperenziale. Vogliamo in questo modo sensibilizzare tutti i comparti e gli stakeholder operanti su questa importante tematica”.