Approvalo.it, al via la nuova piattaforma collaborativa online

Approvalo.it: debutta il nuovo sito di recensioni che rende il processo di acquisto più informato e sostenibile

Debutta oggi un nuovo sito di recensioni dedicato ai vari prodotti, perlopiù di comune utilizzo. Si chiama approvalo.it ed è uno spazio libero, ovvero una piattaforma collaborativa online, dove gli utenti esprimono, autonomamente, i propri punti di vista e le aziende possono trovare suggerimenti utili per migliorare la propria offerta. Si tratta di un sito che nasce con l’obiettivo di rendere il processo di acquisto più informato e sostenibile, alimentato dalla forza della community, recensione dopo recensione. Le prime cinque categorie disponibili sono: cibi e bevande, cura della persona, casa, infanzia e animali.



D’altra parte, proprio le recensioni, scritte dai consumatori per i consumatori, sono un fenomeno e un aiuto all’acquisto consapevole di portata globale. Infatti, secondo uno studio di BrightLocal, l’88% delle persone si fida delle recensioni online, tanto quanto delle raccomandazioni personali. Questo perché le recensioni online sono viste come una forma di “prova sociale”, ovvero mostrano che altre persone hanno avuto una buona esperienza con un'attività e, probabilmente, la consiglieranno ad altri. Anche un’analisi condotta dall’Harvard Business Review ha rilevato come un aumento di una stella nel rating Yelp di un’azienda abbia portato a un aumento del 5-9% delle entrate.



L’idea di approvalo.it nasce dal team Prodigital Srl, start-up di Meda (MB) in collaborazione con la redazione di alimentando.info, sito B2B leader di mercato nel settore food. "In approvalo.it le opinioni di un recensore aiutano le scelte di chi si informa e possono rivelarsi molto utili anche per le aziende, che sono incoraggiate 'dal basso' a migliorare i propri prodotti", sottolinea Giacomo Frigerio, CEO di approvalo. "I recensori possono condividere, in assoluta libertà, le proprie opinioni con l’obiettivo di offrire un ampio ventaglio di pareri su ogni prodotto. Al tempo stesso, abbiamo definito una serie di linee guida da rispettare, come per esempio l’impegno di ogni autore a non diffondere informazioni o contenuti che siano falsi, ingannevoli o fuorvianti. Non solo. Diversamente da altri siti di recensioni, ogni autore deve fornirci: nome e cognome, età, residenza e una mail di riferimento. Intendiamo così offrire ai consumatori un’esperienza di conoscenza trasparente, libera e 'tutelata' e che sia in grado di migliorare sia gli stili di consumo che la creazione dei prodotti, consentendo altresì alle aziende di comprendere più a fondo e, in alcuni casi, scoprire le esigenze delle persone".



La piattaforma approvalo.it vuole essere anche un’esperienza efficace per i merchant. Infatti, le aziende, per esempio, hanno l’opportunità attraverso approvalo.it di raggiungere la community di recensori per effettuare test e sondaggi sui prodotti in fase di lancio. Oppure possono promuovere azioni di acquisto consapevoli e informate, implementando attività profilate e iniziative dedicate alle community di approvalo.it.