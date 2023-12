Arca Space Capital: perfezionato il primo investimento in RINA

Arca Space Capital: al via il primo investimento in RINA dal valore di 180 milioni di euro

Arca Space Capital, fondo di private equity promosso da Arca Fondi in partnership con Space Capital Advisors, annuncia il perfezionamento in data odierna del primo investimento in RINA, uno dei principali player a livello internazionale attivo nei settori della consulenza ingegneristica e del Testing, Inspection & Certification (TIC). L’operazione è stata strutturata attraverso un aumento di capitale in RINA dal valore massimo complessivo di 180 milioni di euro. Arca Space Capital ha partecipato al fianco del Fondo Italiano di Investimento e altri co-investitori per il tramite di un veicolo dedicato che ha rilevato una quota di minoranza pari a circa il 33% del capitale di RINA, che continuerà ad essere controllata dal Registro Italiano Navale.

Ugo Loeser, Amministratore Delegato di Arca Fondi, ha dichiarato: “Questa operazione, la prima per il fondo Arca Space Capital, consentirà a RINA di ricevere un supporto per la crescita e l’internazionalizzazione del Gruppo. Sono felice della nostra partecipazione a questa iniziativa sia per il contributo al rafforzamento di questa eccellenza italiana, sia per l’importante opportunità di investimento che siamo in grado di offrire ai nostri clienti”.