Arcadis Italia, prosegue l’integrazione multidisciplinare con Lorenzo Bertolè

Arcadis Italia, la spinta all’integrazione multidisciplinare continua con l’ingresso di Lorenzo Bertolè

Arcadis Italia, leader mondiale di consulenza e di progettazione nell’ingegneria civile e ambientale, punta all’integrazione multidisciplinare con l’ingresso in azienda di Lorenzo Bertolè, funzionale alla sempre più stretta compenetrazione tra ingegneria e consulenza ambientale.

Lorenzo Bertolè, nel ruolo di Head of ESHIA/EP/SEC (Environmental, Social and Health Impact Assesment /Environmental Permitting/Strategic Environmental Consultancy), darà una spinta sul piano della consulenza ambientale e sostenibilità di alto livello, anche in termini commerciali: “Ho maturato una vasta esperienza in ambito nazionale e internazionale assistendo i clienti nello sviluppo sostenibile e strategico di progetti in tutto il loro ciclo di vita. Arcadis è un’azienda dinamica e in espansione dove avrò l’opportunità di sviluppare know-how in modo sinergico, focalizzandomi su sostenibilità e innovazione", ha commentato Bertolè.

Laureatosi al Politecnico di Milano in Ingegneria Ambientale, ha un expertise di lunga data e consolidata leadership nel Permitting Ambientale e nello Sviluppo Sostenibile, avendo diretto progetti di primaria importanza (tra cui Progetti UE di Interesse Comune, PCI) in Italia e all’estero, in tutti i principali comparti industriali. Tra i suoi obiettivi anche quello di collaborare in modo trasversale con diversi dipartimenti coordinando team multidisciplinari per arricchire l’offerta di carattere integrato dell’azienda.

“Sono entusiasta di annunciare l’arrivo di Lorenzo nella nostra squadra, in un momento di espansione e grande cambiamento per la nostra azienda. Arcadis Italia cresce e si muove sempre più in un mercato interdisciplinare di consulenza a 360° che richiede competenza e trasversalità”, ha commentato Massimiliano Pulice, amministratore delegato di Arcadis Italia. “Il settore sta evolvendo verso una dimensione crescente di fiducia e valore per il cliente. People first è uno dei nostri driver di crescita, interna ed esterna, e siamo certi che Lorenzo saprà valorizzare anche questo aspetto, insieme a quelli più tecnici e alle leve di business di sua responsabilità”.