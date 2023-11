ASPI, Allocca: "Nuove tecnologie per raggiungere l'obiettivo Zero Corruption"

ASPI, le parole di Allocca in Costa Rica: "Nuove tecnologie per raggiungere l'obiettivo Zero Corruption"

Si è appena concluso il Simposio dell'Associazione degli Industriali Latinoamericani (AILA) e della Camera delle Industrie del Costa Rica (CICR). L’edizione 2023, intitolata "Principali sfide del commercio internazionale", ha riunito i maggiori esperti di criticità delle operazioni commerciali nei mercati a livello mondiale. All’evento ha partecipato anche il Direttore Risk, Business Integrity, Resilience & Quality di Autostrade per l’Italia Nicola Allocca.

Al centro del suo intervento l'uso della tecnologia digitale, come strumento per le imprese nella lotta alla corruzione. L’utilizzo di tecnologie digitali rappresenta una pietra miliare nel percorso che conduce all’obiettivo “Zero Corruption” e a tal proposito Nicola Allocca, anche Presidente del Comitato Anticorruzione Business OCSE, ha citato ASPI quale esempio di best practice aziendale, affermando: “Grazie alla nostra profonda passione per la qualità, che è anche garanzia di resilienza e consapevoli dell’impegno per l’integrità, abbiamo sviluppato un modello di monitoraggio continuo, ispirato ai migliori standard OCSE, che ci permette di presidiare i nostri processi aziendali, senza comprometterne l’efficienza e la velocità”.