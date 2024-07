ASPI: celebrati i 60 anni dell'A1 presso la 'Chiesa dell'Autostrada'

ASPI festeggia i 60 anni dell'A1 con lo spettacolo teatrale 'La tenda, la vela' presso la 'Chiesa dell'Autostrada'

L'Autostrada del Sole, simbolo del boom economico italiano del dopoguerra, ha festeggiato i suoi 60 anni con una celebrazione speciale tenutasi la sera del 17 luglio. Autostrade per l’Italia (Aspi) ha organizzato un evento unico, combinando spiritualità, arte e cultura, per onorare questa infrastruttura storica e la Chiesa di San Giovanni Battista, conosciuta come la "Chiesa dell’Autostrada". La ricorrenza coincide anche con il centenario della prima autostrada al mondo, la Milano-Laghi, inaugurata nel 1924 e anch’essa gestita da Aspi.

La serata ha visto la rappresentazione dello spettacolo teatrale "La tenda, la vela", andato in scena alle 21 nella Chiesa di San Giovanni Battista a Campi Bisenzio. Scritta per l’occasione dal poeta Davide Rondoni e diretta dal regista Giancarlo Cauteruccio, la pièce ha offerto un viaggio di musica e parole, invitando i presenti a una riflessione lontano dai ritmi frenetici del quotidiano. La chiesa, progettata dall'architetto Giovanni Michelucci tra il 1960 e il 1964, è stata dedicata ai lavoratori deceduti durante la costruzione dell'Autostrada del Sole, e il suo caratteristico profilo a "vela" è visibile a chi percorre il tratto verso Firenze Nord.

Elisabetta Oliveri, Presidente del Gruppo Autostrade per l'Italia, ha sottolineato l'importanza storica e attuale dell'Autostrada del Sole: "L'Autostrada del Sole è ancora oggi la spina dorsale del Paese, frutto di capacità di visione, ingegno e spirito di sacrificio. Questa chiesa, nata insieme all'infrastruttura, fu dedicata a quanti persero la vita nella costruzione dell'autostrada. Con questa iniziativa abbiamo voluto ricordare anche quelle persone, sottolineando ancora una volta quanto conti per Aspi la cultura della sicurezza sul lavoro, prerequisito fondamentale della nostra strategia. Con il supporto delle nuove tecnologie e, soprattutto, impegnandoci costantemente sul rafforzamento della cultura della sicurezza, a partire dalle figure manageriali, perseguiamo ogni giorno con determinazione l'obiettivo 'zero incidenti' sul lavoro".

L'evento è stato anche un’opportunità per riscoprire uno dei tesori del progetto Wonders di Aspi, che mira a valorizzare le bellezze del territorio italiano attraversate dalla rete autostradale. Questo progetto rappresenta un tributo non solo all'ingegneria e alla visione del passato, ma anche alla continua evoluzione verso una maggiore sicurezza e valorizzazione del patrimonio culturale italiano. La celebrazione ha quindi unito la memoria storica con l'impegno futuro, ricordando i sacrifici del passato e sottolineando l'importanza della sicurezza e della cultura nel presente e nel futuro delle infrastrutture italiane.