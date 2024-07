ASPI e Polizia di Stato attori di sicurezza stradale al Giffoni Festival

Giffoni Festival, ASPI al fianco della Polizia di Stato per sensibilizzare il pubblico sull'adozione di comportamenti corretti in strada

L’educazione stradale non va in vacanza e anche il Giffoni Festival diventa un’occasione per sensibilizzare il pubblico sull’importanza di adottare comportamenti corretti e responsabili sulla strada. Ieri, la Sala Blu del festival ha ospitato un Evento Speciale con la campionessa paralimpica Ambra Sabatini, testimonial di uno dei tre spot di sicurezza stradale realizzati da Autostrade per l’Italia in collaborazione con la Polizia di Stato.

L'iniziativa, pensata per la stagione estiva, mira a ricordare che sulla strada, come nella vita, il rispetto delle regole è il filo che ci lega a ciò che amiamo. La campagna si concentra su temi cruciali come velocità, distrazione, alcol e il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza, promuovendo messaggi di prevenzione e consapevolezza. Durante l'evento, numerosi ragazzi hanno assistito entusiasti a un incontro di educazione stradale curato dalle donne e dagli uomini della Polizia Stradale. Ambra Sabatini ha condiviso la sua esperienza personale, raccontandosi in un trailer presentato in anteprima proprio al Giffoni.

All’esterno della Sala Blu, la Polizia di Stato ha accolto i ragazzi con il Camper Azzurro, offrendo loro un’esperienza pratica sulla sicurezza stradale. Questo spazio interattivo ha permesso ai giovani di comprendere meglio l'importanza delle norme di sicurezza attraverso attività e dimostrazioni pratiche.

L'iniziativa ha sottolineato ancora una volta l’importanza di diffondere la cultura della sicurezza stradale, coinvolgendo in modo diretto e partecipativo le nuove generazioni. La presenza di Ambra Sabatini, con la sua storia di resilienza e determinazione, ha reso l'evento ancora più significativo, ispirando i giovani a rispettare le regole e a promuovere comportamenti responsabili sulla strada.