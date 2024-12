ASPI e Polizia di Stato presentano Navigard: un ausilio nella gestione del traffico autostradale

ASPI e Polizia di Stato lanciano Navigard: la nuova piattaforma per il monitoraggio e la gestione del traffico autostradale

La sicurezza stradale compie un significativo passo avanti con Navigard, la nuova piattaforma tecnologica presentata oggi dalla Polizia di Stato e da Autostrade per l’Italia. Sviluppata dal centro d’innovazione Movyon del Gruppo ASPI, Navigard rappresenta un’innovazione senza precedenti nel monitoraggio e nella gestione del traffico autostradale, grazie all’impiego di algoritmi complessi e tecnologie all’avanguardia.

Durante la presentazione, il Prefetto Renato Cortese, Direttore della Direzione Centrale delle Specialità della Polizia di Stato, e Roberto Tomasi, Amministratore Delegato di Autostrade per l’Italia, hanno evidenziato l’importanza della collaborazione tra istituzioni e privati per garantire una maggiore sicurezza stradale, sensibilizzare gli utenti della strada e ridurre il rischio di incidenti.

Navigard utilizza un sistema integrato di radar, telecamere, server periferici e una piattaforma centrale per raccogliere e analizzare i dati provenienti dalla rete autostradale. Questi strumenti consentono di controllare situazioni come i sorpassi pericolosi dei mezzi pesanti, la verifica del rispetto dei limiti di massa consentiti, l’accertamento delle velocità medie di transito e il rilevamento di veicoli contromano. Inoltre, la piattaforma è progettata per monitorare i percorsi dei veicoli che trasportano merci pericolose e segnalare eventuali transiti su tratti non consentiti, supportando così il lavoro delle forze dell’ordine.

Un aspetto particolarmente rilevante della piattaforma è la sicurezza in galleria. Grazie all’utilizzo di sensori avanzati e telecamere dotate di intelligenza artificiale, Navigard è in grado di rilevare in tempo reale ostacoli, veicoli contromano e altre criticità nelle gallerie più lunghe di 500 metri, migliorando la rapidità e l’efficacia degli interventi. Inoltre, tramite sistemi ottici digitali, la piattaforma verifica dinamicamente il rispetto dei limiti di massa consentiti per i veicoli, segnalando eventuali irregolarità alle autorità competenti.

Navigard offre anche un sistema di monitoraggio che analizza le informazioni del tachigrafo dei mezzi pesanti in transito, segnalando eventuali anomalie. La piattaforma supporta, inoltre, la Polizia di Stato nell’identificazione di veicoli che eludono ripetutamente il pagamento del pedaggio, rafforzando così il controllo sulla rete stradale. La copertura completa dell’intera rete autostradale sarà realizzata entro il 2027, rendendo Navigard uno strumento essenziale per una gestione sicura ed efficace della viabilità.

“La piattaforma tecnologica Navigard è un progetto che testimonia ancora una volta come la sinergia virtuosa tra Autostrade per l’Italia e la Polizia di Stato abbia consentito di fare un ulteriore passo avanti verso un obiettivo che accomuna tutti gli attori coinvolti nella tutela della mobilità: garantire la sicurezza stradale attraverso l’innovazione tecnologica”, ha dichiarato il Prefetto Renato Cortese.

Roberto Tomasi, Amministratore Delegato di ASPI, ha sottolineato come la sicurezza dei lavoratori e dei viaggiatori rappresenti una priorità fondamentale per il Gruppo. “La sicurezza dei lavoratori e dei viaggiatori è parte integrante della strategia del nostro Gruppo, elemento cardine di ogni altra azione prevista dal piano industriale di ASPI. In questa sfida quotidiana, la tecnologia è un alleato prezioso e Navigard rappresenta un’innovazione unica nel campo della sicurezza stradale, che integra e mette a sistema le soluzioni all’avanguardia sviluppate dal nostro Gruppo. Siamo orgogliosi di mettere questi strumenti a disposizione della Polizia di Stato, rafforzando una collaborazione decennale che ogni giorno si traduce in azioni concrete a supporto dei viaggiatori. Portiamo avanti il nostro impegno verso un futuro della mobilità sempre più sicuro e sostenibile”.

Il progetto Navigard si inserisce in un più ampio programma di innovazione e sostenibilità portato avanti dal Gruppo Autostrade per l’Italia con il Programma Mercury - Smart Sustainable Mobility, che punta a creare infrastrutture più sicure e a partecipare attivamente alla transizione verso una mobilità decarbonizzata, digitalizzata e integrata con nuovi servizi di trasporto.

L'intervista Roberto Tomasi, Amministratore Delegato di ASPI

Roberto Tomasi, Amministratore Delegato di ASPI, ai microfoni di affaritaliani, ha commentato: "Navigard rappresenta un insieme integrato di piattaforme dedicate al controllo dei flussi e dei comportamenti degli utenti del sistema autostradale. Non si tratta soltanto di un sistema punitivo per sanzionare i comportamenti scorretti, ma di uno strumento che consente di studiare tali comportamenti per educare gli utenti a migliorare il proprio approccio alla guida. Oggi abbiamo visto alcune delle sue applicazioni, come il monitoraggio della velocità tramite il Tutor, la verifica dei pesi dei mezzi e il controllo delle caratteristiche e delle quantità di sostanze pericolose trasportate attraverso l'intera rete autostradale. Tutte queste informazioni, integrate tra loro, permettono una gestione più attiva e attenta del traffico, contribuendo non solo a far rispettare le regole, ma anche a promuovere uno stile di guida più sicuro e consapevole".

L'intervista a Santo Puccia, Direttore del Servizio Polizia Stradale

"Numeri e dati si evolvono grazie alle tecnologie, che ampliano significativamente le possibilità di monitoraggio e controllo. È stato evidenziato quanto sia fondamentale l’analisi e l’elaborazione dei dati per comprendere le dinamiche della circolazione sulla rete autostradale e intervenire sulle situazioni critiche. Questo consente di concentrarsi in particolare sulle violazioni che sono alla base degli incidenti stradali, agendo direttamente laddove tali comportamenti mettono in pericolo la sicurezza", ha dichiarato Santo Puccia, Direttore del Servizio Polizia Stradale, ai microfoni di affaritaliani.

Puccia ha concluso: "Attraverso l’integrazione dei sistemi tecnologici di Autostrade per l’Italia e della Polizia di Stato, in particolare della Polizia Stradale, è possibile incidere in modo efficace sui comportamenti degli utenti. Il Tutor rappresenta l’esempio più evidente di queste pratiche, ed è alla base del lavoro di monitoraggio e prevenzione. Navigard ne è una concreta applicazione, dimostrando come le tecnologie e i dati raccolti possano essere trasformati in accertamenti, rilevazioni di violazioni e, soprattutto, in strumenti educativi per promuovere comportamenti più sicuri sulla rete autostradale".