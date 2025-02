Associazione Entrobordo, a Lecce il 4° Tavolo della Produttività per sostenere le mPMI

Lecce, Associazione Entrobordo: presentato il 4° Tavolo della Produttività per promuove innovazione e crescita delle mPMI

Si è svolto il 24 febbraio presso le Officine Cantelmo di Lecce il 4° Tavolo della Produttività, un evento promosso dall'Associazione Entrobordo con il patrocinio del Comune di Lecce. L'iniziativa ha rappresentato un'importante occasione di confronto tra istituzioni, associazioni di categoria e imprenditori locali per discutere delle sfide e delle opportunità legate alla produttività delle micro, piccole e medie imprese (mPMI), con un focus su innovazione, accesso ai finanziamenti e digitalizzazione.

L'evento ha sottolineato la necessità di un dialogo stabile tra il mondo imprenditoriale e quello istituzionale, con l'obiettivo di creare sinergie concrete per il potenziamento del tessuto economico locale. Il Comune di Lecce ha dimostrato un forte impegno nel supportare l'imprenditoria del territorio, sin dal primo contatto con Entrobordo. Come ribadito dal Sindaco Adriana Poli Bortone: "Lecce e la Puglia hanno un enorme potenziale imprenditoriale che va valorizzato con iniziative concrete. Dobbiamo creare le condizioni affinché le nostre imprese possano accedere agli strumenti giusti per crescere e competere, favorendo investimenti e collaborazioni tra pubblico e privato. Questo Tavolo della Produttività è un segnale chiaro dell'importanza di avviare un dialogo stabile tra istituzioni e imprese per favorire uno sviluppo sostenibile e inclusivo".

Maria Gabriella Margiotta, Assessore allo Sviluppo Economico e alle Attività Produttive del Comune di Lecce, ha evidenziato il ruolo centrale delle micro e piccole imprese per l'economia locale, sottolineando la necessità di fornire loro strumenti adeguati per affrontare le sfide del mercato: "Le micro e piccole imprese sono il motore della nostra economia locale, ma spesso faticano a innovarsi e a cogliere opportunità di crescita. Dobbiamo rafforzare il nostro supporto e confronti come il Tavolo della Produttività mettono in luce la necessità di un'azione sinergica tra istituzioni e mondo imprenditoriale per offrire strumenti concreti alle aziende".

Il Tavolo della Produttività non si è limitato al dibattito teorico, ma ha gettato le basi per future collaborazioni tra enti pubblici, associazioni di categoria e imprese. Marco Travaglini, Presidente di Entrobordo e fondatore di Mama Industry, ha ribadito l'importanza di fornire un supporto concreto agli imprenditori: "L'attuale offerta non risponde alle reali esigenze degli imprenditori. Oggi il mercato è guidato da innovazione, marketing e digitalizzazione, ma manca un adeguato supporto nel terziario avanzato, ovvero consulenza strategica per imprenditori che spesso non ne sono consapevoli. Il nostro obiettivo è fare il primo passo: costruire fiducia e consapevolezza, fornendo un metodo efficace a chi ne ha bisogno. I piccoli e medi imprenditori rappresentano il motore produttivo dell’Italia, ma molti operano ancora con approcci superati, ancorati a logiche del secolo scorso".

"Non vogliamo solo parlare di produttività, vogliamo offrire strumenti concreti alle imprese. Troppe aziende si sentono isolate, senza punti di riferimento. Con Entrobordo vogliamo creare un ponte tra chi ha le competenze e chi ha bisogno di accesso all’innovazione e alle risorse per crescere", ha aggiunto Travaglini.

Il confronto ha coinvolto anche i rappresentanti delle associazioni di categoria. Roberto Marti, Presidente del Comitato Piccola Industria di Confindustria Lecce, ha posto l'accento sull'importanza della digitalizzazione per le piccole imprese, mentre Gabriele Greco, Presidente di ANCE Lecce, ha evidenziato la necessità di agevolare l'accesso ai finanziamenti e promuovere la formazione imprenditoriale. Antonio Magurano, Presidente di Confesercenti Lecce, ha sottolineato il valore delle reti d'impresa per affrontare le sfide del mercato e garantire un sostegno concreto agli imprenditori locali.

Dopo l'evento di Lecce, il percorso del Tavolo della Produttività continuerà con una nuova tappa prevista per il 20 marzo 2025 a Roma, nel quartiere di Tor Bella Monaca. L'appuntamento romano si concentrerà sul rapporto tra produttività, inclusione sociale e sviluppo territoriale, con l’obiettivo di estendere il confronto e favorire nuove iniziative a sostegno delle piccole imprese su scala nazionale.

Le parole di Marco Travaglini, Presidente Entrobordo e Fondatore Mama Industry

Marco Travaglini, Presidente di Entrobordo e Fondatore di Mama Industry, ha dichiarato a margine dell'evento: "Anche oggi, a Lecce, abbiamo avuto l’opportunità di raccontare il nostro progetto. Ringraziamo il Comune, l’Assessore alle Attività Produttive e il Sindaco per averci accolto e ascoltato il nostro appello. Siamo riusciti a coinvolgere diverse associazioni di categoria, tra cui Confindustria, Confesercenti e ANCE, oltre a numerosi imprenditori che hanno compreso quanto sia fondamentale acquisire consapevolezza per abbracciare l’innovazione e migliorare la produttività. Il tema della produttività deve essere al centro del dibattito, non solo tra gli addetti ai lavori, ma anche nelle case, negli uffici e nella società in generale. Migliorare la produttività delle nostre aziende significa creare nuove opportunità per lavorare nel miglior modo possibile”.

Il commento di Maria Gabriella Margiotta, Assessore allo Sviluppo Economico e alle Attività Produttive Comune di Lecce

Maria Gabriella Margiotta, Assessore allo Sviluppo Economico e alle Attività Produttive del Comune di Lecce ha ha dichiarato a margine dell'evento: "La collaborazione tra il Comune di Lecce ed Entrobordo è nata quasi per caso, da una semplice email. Il Sindaco me l’ha inoltrata e, come Assessore alle Attività Produttive e allo Sviluppo Economico, ho subito percepito il potenziale di questa iniziativa. Un pomeriggio ci siamo incontrati e, da quel primo confronto, è nata una forte sinergia di intenti che ci ha portato fino a questo evento: il quarto Tavolo della Produttività. Lecce ha accolto l’idea con grande entusiasmo, e la partecipazione è stata molto positiva. Molti imprenditori sono venuti ad ascoltare e a confrontarsi, e diverse associazioni di categoria, da Confindustria ad ANCE, fino a Confesercenti, hanno condiviso con noi questo percorso. È stato un momento di grande energia collettiva, un’occasione per accendere una scintilla che possa dare nuovo slancio all’economia e alla produttività del territorio, grazie anche al prezioso contributo di Mama Industry ed Entrobordo".