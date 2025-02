AXA Italia rivoluziona l’offerta Salute con un approccio inclusivo e accessibile

AXA Italia ridisegna l’offerta Salute in chiave di inclusione: con Protezione Salute, una proposta completa e più accessibile

AXA Italia continua il suo percorso di innovazione nel settore assicurativo con il lancio di Protezione Salute, una nuova offerta pensata per rendere l’accesso alla sanità privata più inclusivo, personalizzato e accessibile. Il nuovo prodotto nasce con l’obiettivo di rispondere alle esigenze di un numero sempre più ampio di persone, compresi coloro con una minore capacità di spesa, e si inserisce nel piano strategico “Unlock The Future”, che punta a una maggiore inclusione sociale.

Protezione Salute si articola in due principali ambiti di copertura, studiati per adattarsi alle diverse necessità e disponibilità economiche dei clienti. Per chi desidera una protezione completa e su misura, il prodotto offre cinque aree di tutela che comprendono ricoveri e interventi, visite e accertamenti, diarie, prevenzione e assistenza. La modularità dell’offerta consente di combinare più garanzie per una copertura sanitaria a 360 gradi, che spazia dalla prevenzione alle cure, fino al supporto post-trattamento.

Uno degli aspetti innovativi dell’offerta è il potenziamento della prevenzione, che include un check-up biennale e un test nutrigenetico per identificare eventuali intolleranze alimentari. Particolare attenzione è rivolta alla cura oncologica, con interventi di chirurgia plastica ricostruttiva, trattamenti estetici post-terapia, supporto psicologico e servizi di assistenza domiciliare. Il benessere mentale assume un ruolo centrale grazie a consulenze psicologiche mirate, anche in ambiti specifici come il cyberbullismo.

Per rendere la protezione sanitaria ancora più inclusiva, AXA ha introdotto quattro soluzioni specifiche con premi fissi e un processo di acquisto semplificato, disponibili a meno di 25 euro al mese. Tra queste, una novità assoluta di mercato è la copertura “Visite e Accertamenti urgenti e brevi”, pensata per ridurre i tempi di attesa e garantire un accesso rapido alle strutture private. Sono inoltre disponibili soluzioni per il rimborso delle spese sanitarie sostenute in fase di ricovero o intervento, per esami diagnostici avanzati e per trattamenti fisioterapici. “Assistenza 360” amplia ulteriormente l’offerta, fornendo consulti specialistici da remoto, supporto psicologico, esami diagnostici a domicilio e trattamenti di estetica oncologica.

Tutte le soluzioni includono la Card Salute AXA, che offre sconti su prestazioni sanitarie in oltre 5.900 strutture convenzionate in Italia, oltre a vantaggi per servizi di benessere, nutrizione e supporto familiare. L’intera offerta è accessibile tramite l’app MyAXA e il Portale Salute AXA, garantendo un servizio sempre disponibile e integrato.

Cristiano Gianni, Chief Health Officer del Gruppo Assicurativo AXA Italia, ha commentato: “Le nostre analisi interne ci confermano che la salute continua a essere il primo bisogno percepito, ma le attese verso questa tematica risultano molto diversificate: le famiglie a reddito medio/alto chiedono soprattutto prevenzione, assistenza personalizzata, mantenimento del benessere e non solo cura della malattia, mentre c’è un’ampia fascia di famiglie vulnerabili che spesso fatica a sostenere le spese sanitarie e che necessita innanzitutto di risposte accessibili e mirate su ambiti specifici. È dall’ascolto del cliente e in particolare di questa fascia che nasce la nostra nuova offerta Salute, costruita per ambiti di bisogno e capacità di spesa. E ancora una volta facciamo un nuovo passo concreto nel percorso indicato dal Piano strategico di AXA Italia, che mette al centro l’inclusione sociale, in chiave di risposta a nuovi rischi emergenti, guardando anche a chi risulta tradizionalmente lontano dal mondo assicurativo”.