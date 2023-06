AXA, Patrick Cohen assume la guida delle attività europee del Gruppo

Gruppo AXA, nuove nomine nel Management Committee: Cohen nominato CEO European Markets and Health

Il Gruppo AXA ha annunciato una serie di nomine nel suo Management Committee in vista del lancio del prossimo piano strategico, che sarà presentato nel primo trimestre del 2024. Il nuovo comitato direttivo guidato da Thomas Buberl inizierà a operare a partire dal 1° luglio 2023.

"Il 2023 è un anno cruciale per AXA, poiché segna la fine del nostro piano Driving Progress e l'inizio di un nuovo ciclo strategico per i prossimi tre anni. Siamo sulla buona strada per superare gli obiettivi del nostro piano attuale e vorrei ringraziare tutto il mio team di leadership per questa notevole performance, nonostante un contesto spesso incerto e difficile. Vorrei ringraziare in particolare, per il loro contributo fondamentale, Georges Desvaux, Antimo Perretta e Gordon Watson, che hanno svolto un ruolo importante nella trasformazione del Gruppo e che lasceranno il Comitato Direttivo di AXA", ha dichiarato Thomas Buberl, CEO di AXA.

Patrick Cohen, CEO di AXA Italia fino al 2021 e poi per due anni alla guida di AXA France, prenderà a partire dal 1 luglio la guida delle attività europee di AXA, il più grande perimetro di business del gruppo, succedendo ad Antimo Perretta, che andrà in pensione a fine 2024 e nel frattempo resterà per accompagnare la transizione, collaborando direttamente con Thomas Buberl.