Axpo Italia, presentata la nuova edizione del Profilo di Sostenibilità

Axpo Italia, disponibile il nuovo Profilo di Sostenibilità relativo all’anno fiscale 2023/2024

Axpo Italia rinnova e rilancia il suo impegno per un sistema energetico ed economico più sostenibile aggiornando – sulle attività dell’anno fiscale 2023/2024 – il suo Profilo di Sostenibilità, redatto in collaborazione con l’advisor di rendicontazione The European House of Ambrosetti. Perseguire obiettivi di profittabilità economica continuando a fornire soluzioni in grado di rispondere alle sfide del cambiamento climatico e a promuovere un approccio responsabile ed etico nel settore energetico, rimangono centrali nell’attività di Axpo Italia che, tramite il suo Profilo di Sostenibilità, che segue le linee strategiche del Sustainability Report di Axpo Group, mira a raggiungere il target net-zero entro il 2050 attraverso una progressiva decarbonizzazione lungo tutta la catena del valore.

In conformità con gli standard GRI 2021, la società ha aggiornato l’analisi di materialità, identificando i temi materiali di rilevanza all’interno e all’esterno dell’azienda, al contempo sviluppando un’analisi di doppia rilevanza fondata sul nuovo approccio metodologico previsto dallo standard unico europeo ESRS (European Sustainability Reporting Standards), anticipando le normative introdotte dalla CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive).

Il Profilo di Sostenibilità permette così di individuare le problematiche più rilevanti dal punto di vista ambientale, sociale e di governance per l’organizzazione, lungo l’intera catena del valore. Axpo Italia provvederà a pubblicare i risultati dell’analisi a partire dall’anno fiscale 2024/2025. Nel frattempo, l’azienda ha attivato molteplici iniziative, ispirate dalla formula Axpo 4P, che ne sintetizza impegni e risultati tesi a partecipare ad un futuro energetico più sostenibile, creando valore per l’ambiente, le persone e l’economia. All’interno del pilastro “Planet”, la società continua a porsi come interlocutore privilegiato di imprese e persone sui temi della transizione energetica, mettendo a disposizione servizi e prodotti disegnati su misura per sostenere i clienti nel proprio cammino verso la sostenibilità.

In particolare, mediante i Power Purchase Agreement (PPA), contratti a lungo termine per l’acquisto e la fornitura di energia verde, cui anche il rapporto Draghi faceva riferimento come tra i principali driver per promuovere la green economy, Axpo Italia è attiva in modo concreto nella riduzione dell’esposizione dell’industria e coprire i rischi dei prezzi legati all’approvvigionamento energetico. Un caso esemplificativo è dato dal Corporate PPA sottoscritto tra Axpo Italia e Saint Gobain, leader dell’edilizia sostenibile.

L’accordo decennale prevede una fornitura di energia rinnovabile pari a 22 GWh annui, più dell’11% dell’energia acquistata da Saint-Gobain, che andrà a servire 10 siti su tutto il territorio nazionale, con l’approvvigionamento di energia proveniente da un impianto eolico ubicato in Puglia. Altamente strategico è anche il tema dell’efficienza energetico, presidiato da Axpo Energy Solutions Italia (AESI), Energy Service Company (ESCo) di Axpo Italia. La società ha all’attivo oltre 400 progetti di varie dimensioni e tecnologie per l’efficientamento energetico, inclusi impianti fotovoltaici e sistemi di cogenerazione, distribuiti tra clienti in varie regioni d’Italia. Nell’anno di riferimento, gli impianti fotovoltaici sui tetti di proprietà AESI hanno permesso di generare 6,2 GWh di energia pulita.

Più in generale, le iniziative di efficienza energetica, di installazione di impianti fotovoltaici e mobilità elettrica di AESI hanno comportato un risparmio di 10.106 tonnellate di CO2. Un’operazione strategica, conseguita nell’anno oggetto della rendicontazione, è la partnership di AESI con Coop Alleanza 3.0, la più grande tra le cooperative di consumatori del sistema Coop, per favorire l’autoconsumo di punti vendita su tutto il territorio aziendale, arrivando a una capacità complessiva stimata di 4,7 MW. Le persone rappresentano uno dei principali elementi di competitività e capacità di portare innovazione e, relativamente alla categoria “People”, Axpo Italia si impegna a perseguire il rafforzamento di una cultura aziendale inclusiva, favorendo il benessere dei propri dipendenti, insieme alla generazione di valore per le comunità in cui opera.

L’azienda ha conseguito la certificazione “Great Place to Work”, analogamente ad altri 18 Paesi del Gruppo Axpo e vanta una ripartizione 50-50 tra uomini e donne all’interno della forza lavoro, composta a 293 collaboratori. L’attenzione alla cura delle persone e alle tematiche DEI (Diversity, Equity & Inclusion) è esemplificata dall’implementazione della Politica di Parità di Genere e un sistema di gestione per misurare, rendicontare e valutare indicatori prestazionali al genere. Importante è anche il raddoppio del congedo di paternità, con la duplicazione dei giorni di permesso garantiti dalla normativa vigente (10 giorni extra concessi di permesso retribuito) e l’introduzione di buoni per sostenere l’economia domestica e familiare del personale del valore di 1.000 euro.

Axpo Italia supporta lo sviluppo professionale per le proprie risorse, con oltre 6.800 ore di formazione erogate (+26% rispetto al fy 2022/2023) per la crescita di competenze verticali, trasversali e relazionali. Un altro aspetto curato da Axpo Italia è l’orientamento e la formazione di giovani talenti. Un importante progetto a cui ha contribuito l’azienda è “Adotta un istituto”, con cui 80 ragazzi dell’Istituto Tecnico Cappellini-Sauro sono stati accolti negli uffici di Axpo Italia per illustrare il proprio lavoro e impegno verso la sostenibilità. L’attenzione dell’azienda si estende poi ai territori e alle comunità con cui si relaziona.

Nell’anno fiscale 2023/2024, Axpo Italia ha aderito al progetto europeo Let’s Clean Up Europe, organizzando una campagna di plogging – attività che combina la raccolta dei rifiuti (dal verbo svedese plocka upp) con la corsa (jogging in inglese) – in occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente. L’iniziativa è stata realizzata grazie alla collaborazione con l’associazione ERICA (Educazione Ricerca Informazione Comunicazione Ambientale), Amiu Genova e con il patrocinio del Comune di Genova. L’evento si è svolto lungo il litorale di Pegli e ha visto la partecipazione di oltre 60 volontari, che, unendo sport e sensibilizzazione ambientale, hanno raccolto circa 170 kg di rifiuti lungo la spiaggia.

Pulsee Luce e Gas, azienda di Axpo Italia dedicata al presidio del mercato dell’energia domestica, ha invece sostenuto il Torneo Ravano, competizione sportiva che riunisce scuole primarie liguri, piemontesi e valdostane all’insegna del gioco e dell’integrazione. Per l’ambito “Principles” Axpo Italia ha strutturato un sistema di Corporate Governance che opera attraverso il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale e l’Organismo di Vigilanza 231. Il Comitato ESG di Axpo Italia, istituito per volere della Direzione, è invece preposto alla promozione della sostenibilità in azienda, condividendo target e iniziative.

Axpo Italia ha adottato un Business Continuity Plan (BCP), basato su un’analisi dei rischi e su strategie di risposta adeguate alle priorità aziendali, per garantire la continuità operativa dei processi aziendali critici. Sul fronte dell’etica e della responsabilità, il Codice di Condotta e il codice per i partner stabiliscono le linee guida per una condotta responsabile da parte dei fornitori di Axpo Italia, favorendo la diffusione di valori e principi etici lungo tutta la filiera di approvvigionamento. Per i fornitori l’azienda intende introdurre l’uso di piattaforme specializzate che integrano criteri ESG per la loro selezione.

Nella sezione “Progress”, dedicata all’innovazione, la progettualità più rappresentativa del Gruppo Axpo è stata gestita dalla società Axpo Servizi Produzione Italia, che, nel 2024, ha avviato il suo primo progetto per la produzione di biometano nel Paese. L'impianto, situato in Basilicata, sorgerà nel comune di Grottole e utilizzerà principalmente scarti agricoli locali per generare gas naturale a basse emissioni. Una volta operativo, con l’inizio di produzione stimato entro la fine del 2025, produrrà circa 45 GWh di energia rinnovabile all'anno valorizzando gli scarti dalle aziende agricole delle vicinanze in un’ottica di economia circolare e immettendo il biometano nella rete gas nazionale italiana.

“La creazione di valore da parte di un’impresa si è trasformata nella nostra epoca e richiede la capacità di generare ricchezza in ambito economico-finanziario, ma anche ambientale e sociale. In ottica sostenibile, significa saper individuare un punto di equilibrio tra gli obiettivi di business e quelli che riguardano la biosfera e le comunità con cui si relaziona. Axpo Italia ha inglobato questa prospettiva nella propria identità, operando attivamente per apporre valore all’interno della filiera dell’energia italiana e dar vita a una transizione ecologica accessibile ed equa. Il Profilo di Sostenibilità rappresenta quindi uno strumento prezioso per monitorare lo stato di avanzamento del nostro impegno”, dichiara Salvatore Pinto, Presidente di Axpo Italia.

“In un mercato in continua evoluzione, l’ascolto e l’empatia sono diventati elementi fondamentali per sviluppare soluzioni innovative capaci di rispondere alle esigenze di imprese e famiglie. Axpo Italia si pone come catalizzatore della transizione energetica, valorizzando il dialogo e la collaborazione con tutti i suoi stakeholder per costruire un futuro energetico più sostenibile. Il Profilo di Sostenibilità offre una testimonianza concreta di questo impegno: una panoramica sulle iniziative e i progetti che l’azienda porta avanti per dare forma all’energia di domani”, afferma Simone Demarchi, Amministratore Delegato di Axpo Italia.

Axpo Italia mira a rafforzare la propria presenza nel settore energetico, affermandosi come punto di riferimento solido e di fiducia per aziende, cittadini e comunità. L’obiettivo è accompagnarli nel percorso di trasformazione verso un modello più sostenibile, con un approccio orientato al futuro.