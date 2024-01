Azimut, Fondo Infrastructure & Real Asset investe nelle SMART City

Il fondo Infrastructure & Real Asset del Gruppo Azimut acquisisce una quota di Envision per lo sviluppo di tecnologie per le SMART City

Azimut ELTIF, Infrastructure & Real Assets (“Il Fondo”), istituito da Azimut Investment e in delega di gestione per gli investimenti ad Azimut Libera Impresa, ha sottoscritto l’aumento di capitale di Envision diventandone il socio di maggioranza con una quota del 61%. Envision, già partecipata anche da CDP Venture Capital attraverso il fondo Italia Venture II, Fondo Imprese Sud, è una PMI innovativa che disegna e sviluppa infrastrutture e servizi tecnologici in ambito SMART City, efficienza energetica e comunità energetiche rinnovabili attraverso la trasformazione smart degli arredi urbani e degli elementi infrastrutturali, nel rispetto della sostenibilità ESG.

Con una visione integrata del sistema SMART City, Envision si propone come provider End2End per committenti pubblici e privati (in linea con uno degli obiettivi del PNRR), intervenendo dalla fase di analisi delle esigenze e disegno delle soluzioni tecnologiche alla fornitura dei prodotti "intelligenti" e loro configurazione fino all’erogazione dei servizi e definizione dei modelli di business. Inoltre, attraverso UrbanvisionTM, l’innovativa piattaforma software proprietaria, Envision è in grado di raccogliere i nuovi dati raccolti negli ambienti urbani, di integrarli a quelli già esistenti ed ottenere informazioni per la creazione di servizi innovativi per la gestione smart delle città del futuro.

L’investimento di Azimut ELTIF Infrastructure & Real Asset in Envision, per circa 10 milioni di euro, è volto a sostenerne il piano di sviluppo che prevede significativi investimenti nella ricerca e sviluppo di nuove soluzioni tecnologiche innovative e la realizzazione di progetti finalizzati alla transizione energetica al miglioramento della qualità della vita nelle aree urbane e alla digitalizzazione e efficienza delle amministrazioni pubbliche, anche attraverso modelli di PPP (partenariato pubblico- privato).

Il Fondo, che rientra nei prodotti ex art.8 della normativa europea SFDR sulla sostenibilità, è il primo ELTIF PIR compliant dedicato al settore delle infrastrutture con l’obiettivo di investire, tramite società, in progetti infrastrutturali volti a migliorare l’economia reale e l’occupazione, la transizione energetica e ambientale, la digitalizzazione, l’accessibilità ai servizi assistenziali compresi i servizi sanitari, il sostegno all’istruzione, l’insegnamento e complessivamente in progetti, in grado di generare un impatto sociale o ambientale misurabile e positivo.

Infatti, gli investimenti sono aderenti ai principi ESG e il gestore si avvale nella selezione delle opportunità di investimento e nel successivo monitoraggio degli obiettivi, dell’Advisor Scientifico Human Foundation e di un Comitato Tecnico con il compito di valutare gli investimenti in ambito di sostenibilità, assegnare i relativi obiettivi di impatto da raggiungere e di monitorare nel tempo i risultati raggiunti.

Matteo Gattola, CEO di Envision, ha dichiarato: “L’Azienda è destinata a una significativa crescita nei prossimi anni, con la volontà di investire nello sviluppo di servizi innovativi per SMART City e transizione energetica. Prevediamo un forte impegno nell’innovazione, anche attraverso la realizzazione di un competence center sull’Intelligenza Artificiale, machine learning e computer vision, localizzato anche nel Sud del nostro Paese. La nostra ambizione è riuscire a bilanciare lo sviluppo dei territori e dei sistemi urbani con una vera sostenibilità ESG, garantendo città più sicure, efficienti, sostenibili, resilienti e inclusive. Vogliamo dare un contributo fattivo alla costruzione del nostro futuro, in modo intelligente, a tutela dell’ambiente in cui viviamo, del benessere nostro e delle generazioni future”.

Andrea Cornetti, AD RE & Infrastrutture di Azimut Libera Impresa, ha aggiunto: “Siamo molto soddisfatti dell’investimento effettuato in Envision che, con il suo modello di business incentrato sulle SMART City, replicabile e scalabile, offre soluzioni tecnologiche innovative, promuovendo l'efficienza energetica e il miglioramento della qualità della vita nelle aree urbane ed è in linea con il mandato d'investimento del Comparto, finalizzato a generare valore e ritorni stabili per i nostri investitori e, dall’altro lato, di effettuare investimenti sostenibili e ESG compliant, con obiettivi e risultati di impatto positivi e misurabili nel tempo”.