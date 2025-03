Banca Generali al fianco di Federica Brignone: trionfo nella Coppa del Mondo di sci 2025

Banca Generali sostiene Federica Brignone: vittoria nella Coppa del Mondo di sci 2025 e record nella storia dello sci italiano

Federica Brignone si è confermata la regina della neve, conquistando la Coppa del Mondo di sci alpino 2025, la seconda della sua carriera dopo il trionfo del 2020. La sciatrice milanese, valdostana d'adozione, ha dominato la stagione con vittorie in tutte le sue specialità: slalom gigante, supergigante e discesa libera.​

La stagione 2024-2025 è stata straordinaria per Brignone, con dieci vittorie e quindici podi, totalizzando oltre 1.500 punti in classifica generale. Questi risultati la consacrano come la sciatrice italiana più vincente della storia, con un palmarès che include 37 vittorie e 84 podi in Coppa del Mondo, due Coppe del Mondo generali (2020 e 2025), quattro Coppe del Mondo di specialità, tre medaglie olimpiche e cinque mondiali. La sua leadership in classifica è stata tale che, nonostante la cancellazione della discesa libera femminile a Sun Valley a causa delle avverse condizioni meteo, la sua vittoria nella Coppa del Mondo generale è stata confermata matematicamente.

Dal 2010, Banca Generali accompagna Federica nel suo percorso sportivo, sostenendola fin dai suoi esordi in Coppa del Mondo. Questa partnership, basata su valori condivisi e sulla valorizzazione del talento italiano, ha permesso a Brignone di concentrarsi sulla preparazione e sulle competizioni, affrontando insieme sia i momenti di gloria che le sfide più difficili. Nel 2012, ad esempio, un intervento chirurgico l'ha costretta a saltare una stagione agonistica, ma grazie al supporto della sua squadra e di Banca Generali, è tornata più forte di prima. ​

Gian Maria Mossa, amministratore delegato di Banca Generali, ha espresso grande soddisfazione per il successo di Federica:​ "Conosciamo Federica da quando aveva compiuto da poco i 18 anni e si affacciava alle prime gare di Coppa e abbiamo visto subito in lei la stoffa della campionessa, per talento e versatilità, ma soprattutto per le qualità umane e la condivisione degli stessi valori. Qualità che oggi come allora sono ancora il motore di un’atleta e di una ragazza eccezionale. Per chi come Banca Generali accompagna le famiglie nelle sfide per la protezione nel tempo del risparmio e del patrimonio, la costanza e l’impegno al fianco delle persone è espressione dello stesso patrimonio di valori che fanno grande lo sport e i suoi campioni". ​

A 34 anni, Federica Brignone continua a scrivere la storia dello sci alpino, dimostrando che talento, dedizione e il giusto supporto possono portare a risultati straordinari. Con lo sguardo rivolto alle prossime sfide, tra cui le Olimpiadi Invernali di Milano, la campionessa italiana è pronta a regalare nuove emozioni agli appassionati di sci di tutto il mondo.