Banca Generali Private, a Milano la finale di “IT’S PADEL TIME”

Banca Generali Private: il Padel Club Milano ospita la finale di "IT’S PADEL TIME", il tour nazionale promosso dalla società

Ospitata ieri al Padel Club Milano (Circolo Sportivo Aeronautica Militare di Linate) la finale di IT’S PADEL TIME, il tour nazionale promosso da Banca Generali Private che ha permesso l'ingresso della società nel mondo del padel. Il progetto, supportato dalla DA, agenzia di sport marketing ed eventi di Demetrio Albertini, ha raggiunto nove città italiane tra le più famose della penisola, coinvolto più di 200 persone e superato il record di quasi 50 ore di gioco complessive. Dopo Lecce, Roma, Firenze, Torino, Treviso, Pescara, Cagliari, Busto Arsizio e Milano, il tour si è concluso con un ultimo appuntamento nel capoluogo lombardo, dove i vincitori delle singole tappe regionali hanno potuto incontrarsi per un match finale all'insegna della sportività e del divertimento.

Il torneo di domenica 20 novembre ha visto sfidarsi 10 coppie divise in due gironi all’italiana. Ad alzare la coppa Lorenzo Polo, wealth manager di Firenze, e Cosimo Stefanelli, vincitori assoluti della prima edizione della manifestazione dopo il successo in finale contro Corrado Liguori e Filippo Stasi. All'inizio della giornata, i giocatori delle Nazionali azzurre di padel Lorenzo Di Giovanni e Emily Stellato, reduci dai Mondiali di Dubai dove l’Italia femminile ha conquistato una storica medaglia di bronzo, in qualità di Ambassador del progetto IT’S PADEL TIME, hanno condotto un momento di formazione mostrando prima nella teoria, e poi coinvolgendo tutti nella pratica sul campo, alcune delle tecniche più adatte ad ogni fase di gioco. L'evento si è concluso con gli interventi di Demetrio Albertini e Gigi Di Biagio, special guest della giornata, che si dedicano al padel da diversi anni.

Michele Seghizzi, Direttore Marketing e Relazione Esterne di Banca Generali Private, ha dichiarato: “Il Padel sta crescendo in modo esponenziale con il numero di tesserati decuplicati in 3 anni e praticamente lo stesso in termini di giro d’affari degli operatori. Abbiamo scelto di avvicinarci a questo sport credendo proprio nell’entusiasmo, nel divertimento e nella passione che genera su un target di praticanti molto ampio con la presenza di campi e società del settore sempre più radicati sul territorio. Una scelta vincente che ci ha sorpreso per i riscontri ottenuti e per il successo del nostro tour e dei nostri testimonial. Per il prossimo anno stiamo già lavorando alla ripartenza del tour con l’aggiunta di nuovi circoli prestigiosi coperti dal nostro marchio che sta pian piano acquisendo notorietà anche nella sfera di questo sport”.