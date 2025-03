Banca Investis, Stefano Carinelli entra nel team Global Markets

Banca Investis, prosegue la crescita nel settore finanziario e nel panorama internazionale con l’entrata di Stefano Carinelli nella Direzione Global Markets

Banca Investis continua il suo percorso di crescita nel settore finanziario con l’ingresso di Stefano Carinelli nella Direzione Global Markets, all’interno del gruppo Fixed Income Markets & Solutions. Con una carriera consolidata nel comparto obbligazionario e una lunga esperienza in ruoli di leadership presso primarie istituzioni finanziarie, Carinelli si unisce all’istituto con l’obiettivo di rafforzarne la posizione nel panorama internazionale.

La sua nomina rientra nella strategia di espansione della banca, che mira a diventare un punto di riferimento per la clientela istituzionale. Grazie a una solida rete di contatti tra fondi Real Money e istituti bancari, Carinelli ha dimostrato nel corso della sua carriera una spiccata attitudine nella gestione di relazioni strategiche e nello sviluppo di soluzioni ad alto valore aggiunto, con un focus su performance e profittabilità.

Prima di approdare in Banca Investis, Carinelli ha ricoperto il ruolo di Managing Director e Board Member presso Imperial Capital SIM SPA, contribuendo in maniera determinante alla crescita della società e al consolidamento della clientela sia in Italia che a livello internazionale. Il suo percorso professionale vanta esperienze di rilievo anche in MarketAxess Europe Ltd, dove ha guidato il team Southern European Sales, aumentando significativamente la market share dell’azienda nella regione. Tra le altre istituzioni finanziarie in cui ha maturato esperienza figurano Banca Profilo, DZ Bank AG, Natixis e Ixis Corporate & Investment Bank.

"Siamo lieti di dare il benvenuto a Stefano Carinelli nel nostro team. La sua pluriennale esperienza nel settore Fixed Income e la sua abilità nel costruire e rafforzare relazioni strategiche con clienti istituzionali rappresentano un asset fondamentale per la nostra crescita. Siamo certi che il suo contributo sarà decisivo per consolidare ulteriormente la nostra posizione di leadership", ha commentato Cristiano Marino, Head of Markets di Banca Investis.

"Sono entusiasta di unirmi al team di Banca Investis e contribuire allo sviluppo del team di lavoro di Fixed Income Markets & Solutions. Il mercato obbligazionario offre opportunità sempre più sfidanti e stimolanti, e sono certo che, insieme al team, potremo raggiungere traguardi importanti, mettendo al centro l’innovazione e la qualità del servizio per i clienti", ha dichiarato Stefano Carinelli.

Banca Investis è parte del Gruppo Banca Investis e si distingue per l’offerta di servizi di advisory finanziaria e patrimoniale dedicati alla clientela HNWI (High Net Worth Individuals). La banca si avvale di un approccio sinergico con le divisioni di Asset Management e Corporate & Investment Banking, proponendo consulenze personalizzate. Un’area di business in forte espansione è quella dedicata ai prodotti alternativi, tra cui Private Equity, Venture Capital e Private Credit.

Grazie a una presenza capillare sul territorio italiano, Banca Investis si occupa anche della distribuzione di prodotti di risparmio gestito, comprese gestioni patrimoniali individuali e collettive, prodotti assicurativi e intermediazione mobiliare. La banca offre inoltre servizi di credito, rafforzando la propria posizione come partner finanziario di riferimento per investitori e imprese.

L’arrivo di Carinelli si inserisce quindi in un percorso di sviluppo che mira a consolidare il ruolo di Banca Investis nel panorama finanziario nazionale e internazionale, rafforzando il settore del reddito fisso e ampliando le opportunità per la clientela istituzionale.