Biografia e carriera di Massimo Tara, agente generale di AXA Assicurazioni

Chi è Massimo Tara, agente generale alla guida dell’agenzia AXA di Biella: biografia, percorso professionale e curiosità

Fin dal suo debutto nel settore assicurativo nel biellese, Massimo Tara ha avuto ben chiaro un obiettivo ambizioso: varcare i confini locali ed espandersi su tutto il territorio nazionale, facendo leva sull’intraprendenza e sulla capacità gestionale che rappresentano da sempre i suoi tratti distintivi. Oggi Tara è alla guida della M.T. Consulenza Assicurativa, agenzia fondata nel 1991 che oggi gestisce insieme al figlio Federico coordinando un team giovane e dinamico, di cui fanno parte circa quindici persone tra collaboratori e dipendenti.

Biografia di Massimo Tara

Classe 1962, Massimo Tara è nato a Biella è attualmente ricopre il ruolo di agente generale presso la sua agenzia AXA con sede nella città natale. Ad avviare la sua carriera nel campo delle assicurazioni è stato Leandro Burgay, imprenditore assicurativo molto conosciuto del biellese, con Mauro Griffith. Un incontro proficuo che ha dato il via a un percorso professionale disseminato di successi ed esperienze. Tra queste, in particolare, ha avuto un ruolo fondamentale la permanenza settennale presso una filiale di INA Assitalia come subagente assicurativo.

La carriera di Massimo Tara

Al termine della lunga esperienza in INA Assitalia, tuttavia, per Massimo Tara è arrivato il momento rilevare personalmente un’agenzia per mettersi in proprio, acquisendo tutti i requisiti indispensabili per diventare agente generale. Tara ha infatti acquisito l’Agenzia Abeille di Biella, che è diventata AXA nel 2000 successivamente alla fusione con il gruppo internazionale. Nel suo ruolo di agente generale si occupa di gestire l’agenzia a tutto tondo, curandone i molteplici aspetti e le numerose attività che spaziano dalla formazione alla pianificazione e al monitoraggio dei risultati, focalizzandosi principalmente sulla parte commerciale e nei segmenti infortunio e malattia, in qualità di responsabile della commissione malattie e infortuni di AXA.

Nel corso del 2023, Massimo Tara con i responsabili della compagnia AXA ha creato il nuovo prodotto malattia a vita intera, denominato “PROTEZIONE SALUTE PER SEMPRE”. Il progetto ha vinto il premio di miglior prodotto assicurativo dell’anno ed è stato premiato da AIFIn, Associazione Italiana Financial Innovation. La filosofia aziendale è fortemente orientata alla graduale espansione dell’attività sul territorio, facendo leva su una mentalità aperta e dinamica che partendo da Biella ha portato l’agenzia guidata da Tara a raggiungere non solo le zone limitrofe, ma anche a spingersi in Lombardia, a Milano, e in diverse zone del Veneto.

3 curiosità su Massimo Tara