BioNike lancia HYALU-LIFT, il nuovo alleato di bellezza anti-age

BioNike presenta HYALU-LIFT, ideale per preservare la giovinezza e la bellezza della propria pelle

L’invecchiamento della pelle è un processo molto graduale e articolato. Comincia con impercettibili cambiamenti ed è accelerato da alcune abitudini e comportamenti (stress, fumo, alimentazione). Progressivamente queste piccole alterazioni si sommano lasciando segni, prima solo superficiali e poi sempre più profondi nel tessuto cutaneo. La linea Defence XAGE di BioNike è la soluzione ideale per preservare la giovinezza e la bellezza della propria pelle.

Ogni referenza della linea svolge azione anti-age globale e multi-correttiva, per migliorare l’elasticità della pelle, levigare ed attenuare le rughe. Le texture rinnovate sono sviluppate con Rejuvenate SGFTM (SGF = Skin Growth Factor) esclusivo complesso costituito da un peptide MATRIKINA-mimetico ed estratto purificato da CROCUS che favorisce il rilascio dei fattori di crescita della pelle (Skin Growth Factor), aumentando l’attività dei fibroblasti e la naturale disponibilità dei componenti chiave del derma: Collagene, Elastina e Acido Ialuronico.

Quest’anno, BioNike presenta un nuovo valido alleato che si aggiunge alla vasta gamma di referenze PRIME e ULTIMATE di Defence XAGE. Si tratta di HYALU-LIFT, il Siero concentrato con acido ialuronico che coniuga l’azione liftante immediata a quella progressiva anti-age. La formula concentrata di Acido Ialuronico 1.1% a triplo peso molecolare, spiccatamente idratante e rimpolpante, ed Esapeptide multifunzionale dalle proprietà liftanti e anti-rughe, conferisce immediatamente tono, volume e compattezza al viso, attenuando rughe, linee sottili e segni d’espressione.

Inoltre, la presenza di Betaina di glicina, sostanza naturale estratta dalla barbabietola da zucchero dalle straordinarie proprietà osmoprotettive ha effetto booster sull’azione idratante, rimpolpante e anti-age. La sua texture in gel, fresca e a rapido assorbimento, rende il Siero Rimpolpante Hyalu-Lift vero alleato della routine quotidiana per risultati potenziati: con le Creme PRIME per rimpolpare e attenuare le linee sottili, con le Creme ULTIMATE per migliorare elasticità e compattezza contrastando tutti i tipi di rughe, anche profonde. La pelle risulta istantaneamente idratata, dall’aspetto più tonico e rimpolpato, già dopo 1 ora.