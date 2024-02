BIT 2024, Nicolaus cresce ancora: focus sul turismo nazionale

BIT 2024, Nicolaus svela le prospettive di crescita per il Gruppo: nuove aperture annunciate in Italia ed Egitto

La presenza del Gruppo Nicolaus alla BIT (Borsa Internazionale del Turismo) ha attirato l'attenzione degli operatori del settore turistico e degli appassionati di viaggi. Il tour operator ha presentato la sua nuova stagione, confermando una strategia fortemente orientata alle destinazioni italiane, con uno sguardo attento al medio raggio, Mar Rosso e Tunisia.

Il Gruppo Nicolaus ha annunciato importanti novità per l'Italia. La seconda gestione diretta a marchio Valtur nel Gargano del Baia del Gusmay e una new entry a Paestum (Campania), che si uniscono al Valtur Cervinia. In un'intervista rilasciata ad affaritaliani.it, l'Amministratore Delegato di Nicolaus Giuseppe Pagliara, ha inoltre confermato la partnership con Allianz Partners, per dare accesso ai clienti a soluzioni assicurative di viaggio con coperture multirischio appositamente modulate per rispondere alle loro diverse esigenze e create alla luce di un’approfondita conoscenza del contesto sociale, geografico e politico di riferimento.

L'intervista di affaritaliani.it a Giuseppe Pagliara, Amministratore Delegato di Nicolaus

Nuove aperture previste per la stagione 2024 nella famiglia Nicolaus, che guarda in avanti e aumenta la propria presenza in Italia e in Egitto. “In ambito Valtur, a giugno apriremo un nuovo resort in Puglia, nella baia del Gusmay; un resort da 180 camere, con outlet, ristoranti, bar e servizi di altissimo livello”, ha raccontato Giuseppe Pagliara, Amministratore Delegato di Nicolaus.

“L’apertura di questo resort rappresenta sicuramente una novità importante, in linea con le prospettive di crescita della Regione Puglia. Allo stesso tempo, siamo in attesa di un’altra apertura a gennaio prossimo a Gallipoli, dove verrà aperto il secondo Lifestyle Valtur italiano”. Fuori dall’Italia, è prevista l’apertura di un nuovo resort a Marsa Alam, un cinque stelle della linea Valtur che rafforzerà ulteriormente la presenza del gruppo sull’Egitto, una delle destinazioni più importanti del Gruppo Nicolaus.

I viaggiatori trovano in Nicolaus un appoggio continuo alle proprio necessità, iniziando dalla sicurezza di viaggio. “Il tema della sicurezza”, ha spiegato Pagliara, “è sempre stato di fondamentale importanza. Per assicurare ai viaggiatori il massimo supporto, abbiamo scelto di affiancarci ad una compagnia internazionale seria come Allianz, che oggi rappresenta per noi una garanzia assoluta. Parliamo di una partnership molto importante, che rappresenta una garanzia anche per i nostri clienti, assolutamente vantaggiosa dal punto di vista di pricing e delle coperture”.