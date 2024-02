BIT Milano, in mostra gli scenari futuri del turismo internazionale

BIT Milano, affaritaliani.it partecipa alla fiera internazionale del turismo e racconta gli scenari futuri del settore

Da domenica 4 a martedì 6 febbraio, l’Allianz MiCo ospita BIT Milano, l’insostituibile piattaforma di relazioni e di business per gli operatori del turismo e osservatorio sui trend. Nonostante il clima di incertezza geopolitica internazionale, la voglia di viaggiare rimane viva, in Italia e nel mondo. Come riportato dall'Organizzazione Mondiale del Turismo (UNWTO), lo scorso 30 novembre, il turismo mondiale ha fatto progressi significativi, con un recupero del 90% sul 2019.

L’Italia si conferma tra le mete preferite: se nel 2022 si posizionava quarta per numero di presenze (il 14,5% di quelle registrate nell’intera UE in quell’anno), dopo Spagna (16,6%), Francia (16,3%) e Germania (14,7%), dopo il primo semestre del 2023 sale al secondo posto, in coda solo alla Spagna. Come ogni anno, in occasione della BIT, sono stati accesi i riflettori su questo comparto di valore, attraverso i suoi espositori, nazionali e internazionali, i buyers ed un ricco palinsesto di convegni; per toccare con mano il presente ed il futuro della travel industry globale, con offerte sempre più sostenibili, consapevoli, personalizzate e tecnologiche.

L’incontro presso l'Allianz MiCo rappresenta un’occasione importante per le imprese del settore, offrendo loro l'opportunità di presentare le più recenti innovazioni, di interagire con altri protagonisti del mercato e di connettersi con potenziali clienti. Tra le realtà più influenti nell’industria turistica italiana e internazionale ITA Airways e MSC Crociere si distinguono per il loro il loro operato, l’esperienza di viaggio garantita, le destinazioni proposte e l’attenzione all’impatto della loro attività.

Le parole di Emiliana Limosani, Chief Commercial Officer di ITA Airways e CEO Volare ad affaitaliani.it

Lo stand di ITA Airways, nel padiglione 4 della fiera, rispecchia il posizionamento e l’identità visiva del brand. In questo contesto affaritaliani.it ha incontrato Emiliana Limosani, Chief Commercial Officer di ITA Airways e CEO Volare che ha riportato ai nostri microfoni un quadro dell’anno appena concluso. Il 2023 è stato un anno di grande crescita per ITA Airways da più punti di vista. “Abbiamo trasportato circa 15 milioni di passeggeri che corrispondono a + 50% anno su anno, abbiamo incrementato il nostro offerto del +60% rispetto al 2022”, racconta Limosani. “Abbiamo chiuso il 2023 a 2 miliardi e 400 milioni di ricavi, di cui 2 miliardi e 160 milioni generati dal traffico passeggeri di linea che corrisponde a +67% anno su anno. Si tratta di un bilancio pre-consuntivo. Questo si porta dietro una grande crescita per noi generata da più fattori: innanzitutto il focus sul lungo raggio, che è cresciuto del 110%. Il load factor medio è stato del 79% di circa 5 punti e mezzo percentuali in più anno su anno”.

L'attenzione poi è stara rivolta sul tema sostenibilità, sul quale incide molto il rinnovo degli aeromobili. “Siamo partiti con 52 aeromobili nel 2021; il 2023 si è chiuso con 83 aeromobili, di cui quasi il 40% di flotta completamente rinnovata. Nel 2024 chiuderemo l’anno con 96 aeromobili e arriveremo ad una flotta del 66% di nuova generazione. Questo si porta dietro una sostenibilità sia economica che ambientale", dichiara la CCO Limosani. "Economica perché c'è meno consumo di carburante e la voce del carburante per noi incide del 30% sul totale dei costi", conclude il CEO di Volare.

Focus della BIT è stata anche la prossima stagione estiva, in cui ITA Airways opererà 56 destinazioni, di cui 16 nazionali, 26 internazionali e 14 intercontinentali. Inoltre, per il picco estivo la Compagnia opererà ulteriori 10 destinazioni stagionali, di cui 2 nazionali e 8 internazionali, selezionate dalla Compagnia tra le mete più gettonate del turismo del Mediterraneo: Grecia, Spagna, Croazia e le isole italiane raggiungibili con voli diretti da Roma Fiumicino e Milano Linate

Le dichiarazioni di Leonardo Massa, Vice President Southern Europe della Divisione Crociere del Gruppo MSC

A presentare le novità per la prossima stagione estiva, anche MSC Crociere che offre 146 diversi itinerari in Mediterraneo, Nord Europa, Centro America e il ritorno del Sud-Est asiatico: le 22 navi della flotta saranno impegnate durante tutto l’arco dell’anno per un totale di 1.200 crociere. Nel dettaglio la prossima estate saranno ben 16 le navi posizionate nel Mar Mediterraneo dove i passeggeri italiani potranno inoltre di imbarcarsi da ben 14 porti in 10 regioni differenti.

“Sempre più consumatori italiani tendono a scegliere questo tipo di vacanza”, ha raccontato Leonardo Massa, Vice President Southern Europe della Divisione Crociere del Gruppo MSC. “Per quanto ci riguarda, la novità più importante è l’arrivo di una nuova nave, la seconda legata al brand explora journeys”.

“Novità in arrivo anche per l’area mediterranea, dove le nostre navi avranno la possibilità di fermarsi al porto di Bari, aumentando poi la presenza MSC nel nord Europa e nei Caraibi. Ragionando sul lungo periodo, per quel che riguarda l’inverno 24-25, il mediterraneo continuerà ad avere un ruolo da protagonista, con quattro navi nel mediterraneo e novità in arrivo per il medio raggio", ha concluso Massa.