Black Friday, on air il nuovo spot di Tim con Marcell Jacobs

On air il nuovo spot di Tim dedicato al Black Friday. VIDEO

È on air da oggi il nuovo spot Tim, realizzato da Havas Milan, con il campione olimpico Marcell Jacobs dedicato al Black Friday e alla speciale promozione ‘2×1’ con la quale i clienti Tim potranno avere due smartphone con l’acquisto di un solo dispositivo.



La promozione è valida per i Samsung della gamma Galaxy S22 oppure Galaxy Z Fold4 e Flip4 per ottenere senza costi aggiuntivi un Samsung Galaxy A13 e per l’acquisto di Xiaomi 12T Pro e del Motorola Edge 30 Neo che consentono di ottenere, inclusi rispettivamente anche uno Xiaomi Redmi 9ATe un Motorola e22.

Accompagnato dalla hit dei Måneskin ‘Supermodel’, lo spot da 30” è in onda sulle principali Tv nazionali, sul digital, sui social e video display.