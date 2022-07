BPER Banca, assegnati i rating da parte di DBRS Morningstar

BPER Banca, assegnati per la prima volta i rating da parte dell'agenzia DBRS Morningstar

In data odierna l’agenzia di rating DBRS Morningstar ha assegnato per la prima volta i rating a BPER Banca, valutandoli tutti nella categoria Investment Grade. In particolare il rating emittente a lungo termine e il rating sui depositi lungo termine sono stati valutati rispettivamente a “BBB” e “BBB (high)”. Il trend su tutti i rating è Stabile.

La valutazione dei rating riflette il forte radicamento territoriale di BPER Banca, nonché i benefici in termini di rafforzamento della posizione competitiva e diversificazione geografica a livello nazionale, derivanti dalle recenti acquisizioni. Il giudizio tiene conto inoltre dei risultati raggiunti nel processo di derisking realizzato con successo dalla Banca, con crediti deteriorati attesi in ulteriore calo a fronte principalmente della cessione della piattaforma NPL che dovrebbe finalizzarsi nei primi mesi del 2023. Le posizioni di capitale, liquidità e funding sono state giudicate adeguate.