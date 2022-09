BPER Banca, cinque sedi aperte per “Invito a Palazzo”

BPER Banca partecipa con cinque sedi alla ventunesima edizione di "Invito a Palazzo", la manifestazione promossa dall’ABI

La ventunesima edizione di “Invito a Palazzo” apre le porta a nuovi ospiti e partecipanti. L’evento, promosso da ABI e creato in collaborazione con ACRI, sostiene e promuove il settore bancario. Ogni anno, l’associazione si impegna per mostrare il proprio sostegno verso le sedi storiche e moderne delle Banche e delle Fondazioni di origine bancaria, che vengono messe in risalto e aperte ai visitatori.

BPER Banca partecipa all’iniziativa con l’apertura di cinque sedi, che saranno accessibili da sabato primo ottobre. Le cinque città coinvolte sono Modena, Ravenna, Avellino, Brescia e Matera, ognuna destinata ad accogliere un evento diverso. A Modena, La Galleria propone la mostra “Antonio Ligabue. L’ora senz’ombra. Il riconoscimento come artista e come persona”, già inaugurata il 16 settembre in occasione di Festivalfilosofia. La manifestazione "Invito a Palazzo" prevede l'aggiuta di visite guidate gratuite disponibili alle 10:30, 12:00, 15:00 e 16:30.

A Ravenna, verrà aperta la Sede di Via Guerrini con visite guidate alle 10,30 alle 16, con prenotazione obbligatoria. Ad Avellino, visite presso la Sede di Collina Liguorini la mattina dalle 10 alle 13. Anche la Sede di Matera in Piazza San Francesco osserverà lo stesso orario, dalle 10 alle 13. La Sede di Brescia effettua visite guidate gratuite alle 10:00, alle 11:15, alle 15:00 e alle 16:15 e, anche in questo caso la prenotazione è obbligatoria.